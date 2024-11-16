Ζελένσκι: Η Ουκρανία πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να τελειώσει ο πόλεμος τον επόμενο χρόνο μέσω διπλωματίας

Η Ουκρανία πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να διασφαλίσει ότι ο πόλεμος με τη Ρωσία θα τελειώσει το επόμενο έτος μέσω της διπλωματίας, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ραδιοφωνική συνέντευξη που μεταδόθηκε το Σάββατο.
Ο Ζελένσκι παραδέχτηκε ότι η κατάσταση στο πεδίο της μάχης στην ανατολική Ουκρανία είναι επί του παρόντος δύσκολη και ότι η Ρωσία προελαύνει.
Είπε ακόμη ότι ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντιμίρ Πούτιν, δεν ενδιαφέρεται να δεχθεί σε μια ειρηνευτική συμφωνία.
Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ακόμη ότι η αμερικανική νομοθεσία δεν του επιτρέπει με τον Ντόναλντ Τραμπ πριν από την ορκωμοσία του τον Ιανουάριο του 2025.
Ο Ζελένσκι είπε ότι θα συνομιλούσε μόνο με τον ίδιο τον Τραμπ και όχι με οποιονδήποτε απεσταλμένο ή σύμβουλο.
«Εγώ, ως πρόεδρος της Ουκρανίας, θα πάρω σοβαρά μόνο μια συνομιλία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με όλο τον σεβασμό σε οποιοδήποτε περιβάλλον, σε οποιονδήποτε λαό».
