Ζελένσκι: Η Ουκρανία πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να τελειώσει ο πόλεμος τον επόμενο χρόνο μέσω διπλωματίας

Η Ουκρανία πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να διασφαλίσει ότι ο πόλεμος με τη Ρωσία θα τελειώσει το επόμενο έτος μέσω της διπλωματίας, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ραδιοφωνική συνέντευξη που μεταδόθηκε το Σάββατο.

Ο Ζελένσκι παραδέχτηκε ότι η κατάσταση στο πεδίο της μάχης στην ανατολική Ουκρανία είναι επί του παρόντος δύσκολη και ότι η Ρωσία προελαύνει.

Είπε ακόμη ότι ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντιμίρ Πούτιν, δεν ενδιαφέρεται να δεχθεί σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ακόμη ότι η αμερικανική νομοθεσία δεν του επιτρέπει με τον Ντόναλντ Τραμπ πριν από την ορκωμοσία του τον Ιανουάριο του 2025.

Ο Ζελένσκι είπε ότι θα συνομιλούσε μόνο με τον ίδιο τον Τραμπ και όχι με οποιονδήποτε απεσταλμένο ή σύμβουλο.

«Εγώ, ως πρόεδρος της Ουκρανίας, θα πάρω σοβαρά μόνο μια συνομιλία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με όλο τον σεβασμό σε οποιοδήποτε περιβάλλον, σε οποιονδήποτε λαό».

Πηγή: skai.gr

