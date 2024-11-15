Ζελένσκι: Η συνομιλία Σολτς – Πούτιν «ανοίγει το κουτί της Πανδώρας»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η τηλεφωνική συνομιλία του καγκελάριου της Γερμανίας Όλαφ Σολτς με τον Βλαντίμιρ Πούτιν άνοιξε το «κουτί της Πανδώρας», υπονομεύοντας τις προσπάθειες απομόνωσης του Ρώσου ηγέτη.

«Τώρα μπορεί να υπάρξουν και άλλες συζητήσεις, άλλα τηλεφωνήματα. Μόνο πολλά λόγια. Και αυτό είναι ακριβώς αυτό που ήθελε εδώ και καιρό ο Πούτιν: είναι εξαιρετικά σημαντικό γι' αυτόν να αποδυναμώσει την απομόνωσή του», δήλωσε ο Ζελένσκι σε απογευματινή του ομιλία.

Τα τηλεφωνήματα με τον Πούτιν δεν έχουν καμία αξία στην προσπάθεια για ειρήνη

Η Ουκρανία ανέφερε σήμερα ότι οι τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έφεραν καμία προστιθέμενη αξία στην πορεία προς την επίτευξη μιας «δίκαιης ειρήνης» στην Ουκρανία, μετά τη συνομιλία του Γερμανού καγκελάριου Όλαφ Σολτς με τον Ρώσο ηγέτη.

«Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, ο Πούτιν χρησιμοποιεί τις μακροσκελείς συνομιλίες σαν μέσο για την προώθηση των συμφερόντων του. Επί του παρόντος, οι συνομιλίες δίνουν στον Πούτιν μόνο την ελπίδα να αποδυναμωθεί η διεθνής απομόνωση», ανέφερε σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Χεόρχιι Τίχιι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.