Ζελένσκι: Ο πόλεμος θα «λήξει νωρίτερα» υπό την κυβέρνηση Τραμπ

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Volodymyr Zelenskiy δήλωσε ότι ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της χώρας του θα «λήξει νωρίτερα» υπό την κυβέρνηση του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο πόλεμος θα τελειώσει, αλλά δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Φυσικά, με την πολιτική της αυτή η ομάδα, η οποία ηγείται τώρα του Λευκού Οίκου, ο πόλεμος θα τελειώσει νωρίτερα», είπε στον ουκρανικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Suspilne.

Τόνισε ότι η «δίκαιη ειρήνη» είναι ζωτικής σημασίας για την Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

