ΗΠΑ: Αεροπλάνο χτυπήθηκε από σφαίρα λίγο πριν από την απογείωσή του από το Ντάλας

Ένα αεροπλάνο της Southwest Airlines χτυπήθηκε από σφαίρα το βράδυ της Παρασκευής στο αεροδρόμιο του Ντάλας καθώς ετοιμαζόταν να απογειωθεί, σύμφωνα με δήλωση της Southwest Airlines. Η πτήση 2494 επέστρεψε με ασφάλεια στον τερματικό σταθμό μετά το συμβάν.

A Southwest airplane was reportedly struck by gunfire at Dallas Love Field Friday night, according to the airline.



Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Η αεροπορική εταιρεία είπε ότι μια σφαίρα «χτύπησε τη δεξιά πλευρά του αεροσκάφους ακριβώς κάτω από το θάλαμο πτήσης, ενώ το πλήρωμα ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για την Ινδιανάπολη».

Οι αρχές επιβολής του νόμου έχουν ειδοποιηθεί για το συμβάν και το αεροπλάνο αποσύρθηκε από την υπηρεσία, είπε η Southwest.

Το αεροδρόμιο έκλεισε προσωρινά έναν διάδρομο προσγείωσης, με «ελάχιστο αντίκτυπο στις λειτουργίες του αεροδρομίου», σύμφωνα με ανάρτηση του Dallas Lover Field Airport στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Πηγή: skai.gr

