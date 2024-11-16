Βηρυτός: Νέα ισραηλινά πλήγματα εναντίον νότιου προαστίου

Νέα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα είχαν στόχο σήμερα το πρωί νότιο προάστιο της Βηρυτού, αφού ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε το AFPTV.

Τρία πλήγματα σημειώθηκαν στην περιοχή, με καπνό να υψώνεται κάθε φορά πάνω από τα κτίρια.

Από την Τρίτη ο στρατός του Ισραήλ έχει προχωρήσει σε πολλές αεροπορικές επιδρομές εναντίον νότιων προαστίων της Βηρυτού, που θεωρούνται προπύργια του σιιτικού λιβανέζικου κινήματος Χεζμπολάχ.

Λίγο πριν τα σημερινά πλήγματα ο Αβιχάι Αντραΐ, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), ανήρτησε στο Χ έκκληση προς τους κατοίκους της συνοικίας Χαρέτ Χρέικ να απομακρυνθούν, λέγοντας ότι βρίσκονται «κοντά σε υποδομές και συμφέροντα της Χεζμπολάχ».

Το πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκαν τρεις επιδρομές «του εχθρού», εκ των οποίων μία κοντά στη Χαρέτ Χρέικ. «Το πρώτο πλήγμα εναντίον της Χαρέτ Χρέικ κατέστρεψε κτίρια και προκάλεσε σοβαρές ζημιές», διευκρίνισε.

Το νότιο αυτό προάστιο της Βηρυτού, που θεωρείται ένα από τα προπύργια της Χεζμπολάχ, είναι εδώ και εβδομάδες στόχος του ισραηλινού στρατού. Οι περισσότεροι κάτοικοι το έχουν εγκαταλείψει, όμως την ημέρα κάποιοι επιστρέφουν για να επιθεωρήσουν τα σπίτια ή τα καταστήματά τους.

Εξάλλου τη νύκτα της Παρασκευής προς Σάββατο και σήμερα τα ξημερώματα σημειώθηκαν ισραηλινά πλήγματα εναντίον περιοχών του νότιου Λιβάνου, κυρίως στην επαρχία Μπιντ Τζμπέιλ, σύμφωνα με το ANI.

Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ ανέλαβε στη διάρκεια της νύκτας την ευθύνη για δύο επιθέσεις με ρουκέτες εναντίον του στρατοπέδου του Ραμίμ, όπου βρίσκεται το αρχηγείο ταξιαρχίας του πεζικού του ισραηλινού στρατού, κοντά στη μεθόριο μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.

