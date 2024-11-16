Η 27χρονη Κάρολαϊν Λέβιτ η νέα εκπροσώπος Τύπου του Λευκού Οίκου

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως διορίζει την 27χρονη Κάρολαϊν Λίβιτ (Karoline Leavitt) επόμενη εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, όπου θα εγκατασταθεί ο μεγιστάνας από την 20ή Ιανουαρίου.

Η εκπρόσωπος Τύπου της προεκλογικής εκστρατείας του και της ομάδας του που χειρίζεται τη μεταβίβαση της εξουσίας, πύρινη, εριστική ως επιθετική υπερασπίστρια του κ. Τραμπ, θα γίνει το πρόσωπο της προεδρίας των ΗΠΑ.

«Η Κάρολαϊν είναι έξυπνη, ακλόνητη κι έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσματική στην επικοινωνία», σχολίασε ο Τραμπ σε ανακοίνωσή του.

Είναι το νεότερο πρόσωπο που θα αναλάβει τη θέση. Ήταν αναπληρώτρια διευθύντρια επικοινωνίας της προεδρίας στο τελευταίο στάδιο της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ (2017-2021). Κατόπιν, ανέλαβε εκπρόσωπος της Ρεπουμπλικάνας βουλευτή Ελίζ Στεφάνικ. Ο Τραμπ διόρισε την Στεφάνικ επόμενη πρέσβη των ΗΠΑ στον ΟΗΕ.

Η Λέβιτ διεκδίκησε έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2022 θέτοντας υποψηφιότητα στο Νιου Χάμσιρ, όπου όμως ηττήθηκε από τον Δημοκρατικό Κρις Πάπας.

Ο κ. Τραμπ άλλαξε τέσσερις φορές εκπρόσωπο Τύπου της προεδρίας στην πρώτη του θητεία (Σον Σπάισερ, Σάρα Χάκαμπι-Σάντερς, Στέφανι Γκρίσαμ, Κέιλι ΜακΕνάνι).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

