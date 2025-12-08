Η Ουκρανία θα παρουσιάσει την Τρίτη στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, μετά τις συνομιλίες στο Λονδίνο ανάμεσα στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας.

Καθώς ο πόλεμος κοντεύει τα τέσσερα χρόνια, το Κίεβο -υπό έντονη πίεση από τον Λευκό Οίκο να συμφωνήσει σύντομα σε μια ειρηνευτική διευθέτηση- επιχειρεί να εξισορροπήσει το αμερικανικό σχέδιο που θεωρήθηκε ευρέως ευνοϊκό για τη Μόσχα.

Η εσπευσμένα οργανωμένη συνάντηση μεταξύ του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε στόχο να ενισχύσει τη διαπραγματευτική θέση της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση ότι το αναθεωρημένο σχέδιο περιλαμβάνει 20 σημεία, αλλά δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία για το ζήτημα της παραχώρησης εδαφών, κάτι που ζητά η Μόσχα.

Καμιά συμφωνία για παραχώρηση εδαφών

«Η διάθεση των Αμερικανών, γενικά, είναι υπέρ της εξεύρεσης συμβιβασμού», είπε. «Φυσικά, υπάρχουν περίπλοκα ζητήματα που σχετίζονται με τα εδάφη και εκεί δεν έχει βρεθεί ακόμη συμβιβασμός».

Επανέλαβε τη θέση που έχει διατυπώσει πολλές φορές ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να παραχωρήσει κανένα τμήμα της γης της.

Νωρίτερα, κυβερνητική πηγή στη Βρετανία είχε δηλώσει ότι η συνάντηση της Δευτέρας θα επικεντρωνόταν στη χρήση της αξίας των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει στη Δύση. Οι ηγέτες της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Ιρλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας και της Σουηδίας κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει γρήγορα με την μπλοκαρισμένη πρόταση για αξιοποίηση των περιουσιακών αυτών στοιχείων, ώστε να ενισχυθεί η χρηματοδότηση προς την Ουκρανία.

Ο Στάρμερ, ο Μακρόν, ο Μερτς και ο Ζελένσκι επιδιώκουν επίσης να εξασφαλίσουν εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ, ώστε να αποτρέψουν τυχόν νέες επιθέσεις από τη Ρωσία, η οποία εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή εναντίον της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Η δημοσιοποίηση του αμερικανικού σχεδίου για κατάπαυση του πυρός τον περασμένο μήνα έχει συμβάλει στο να στρέψει την προσοχή των Ευρωπαίων ηγετών στο ζήτημα, καθώς πολλοί φοβούνται ότι το Κίεβο θα μπορούσε να εξαναγκαστεί να αποδεχθεί πολλές από τις ρωσικές απαιτήσεις — κάτι που, όπως υποστηρίζουν, θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Ωστόσο, παρότι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι βρίσκονται στο τελικό στάδιο επίτευξης συμφωνίας, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι είτε η Ουκρανία είτε η Ρωσία είναι διατεθειμένες να υπογράψουν το πλαίσιο συμφωνίας που έχουν καταρτίσει οι διαπραγματευτές του Τραμπ.

«Στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας και, αν υπάρξει κατάπαυση του πυρός, πρέπει να είναι μια δίκαιη και διαρκής κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ μετά την υποδοχή των ηγετών στην επίσημη κατοικία του στη Downing Street.

Ο Μακρόν και ο Μερτς εξέφρασαν επίσης την αποφασιστικότητά τους να προχωρήσουν σε ένα σταθερό σχέδιο, σε μια περίοδο που ο Γερμανός καγκελάριος χαρακτήρισε «καθοριστική … για όλους μας».

Ο Ζελένσκι επισήμανε την λεπτή ισορροπία που καλούνται να κρατήσουν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, καθώς προσπαθούν να εξασφαλίσουν καλύτερους όρους στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο:

«Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε χωρίς τους Αμερικανούς, πράγματα που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε χωρίς την Ευρώπη· γι’ αυτό πρέπει να λάβουμε κάποιες σημαντικές αποφάσεις».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.