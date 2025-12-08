«Κακόβουλο» χαρακτήρισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το πρόστιμο ύψους 120 εκατ. ευρώ που επέβαλαν οι ρυθμιστικές αρχές τεχνολογίας της ΕΕ στην εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης X του Ίλον Μασκ, προσθέτοντας ότι δεν βλέπει πώς οι ευρωπαϊκές αρχές θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την κίνηση αυτή.

«Η Ευρώπη βαδίζει προς ορισμένες λάθος κατευθύνσεις», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, προσθέτοντας ότι περιμένει να λάβει πλήρη ενημέρωση για το πρόστιμο της ΕΕ αργότερα μέσα στην ημέρα.

«Δεν βλέπω πώς μπορούν να το κάνουν αυτό», τόνισε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ο Μασκ δεν επικοινώνησε μαζί του προκειμένου να ζητήσει βοήθεια σχετικά με το ζήτημα.

«Η Ευρώπη πρέπει να είναι πολύ προσεκτική», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.