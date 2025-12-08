Συνάντηση Αλ-Σίσι-Χαφτάρ στο Κάιρο: Στο τραπέζι εκλογές, ασφάλεια και οριοθέτηση ΑΟΖ

Σε μια κρίσιμη συνάντηση στο Κάιρο, ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι και ο στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ συζήτησαν τη συνολική πορεία της Λιβύης, επιβεβαιώνοντας τη στενή συνεργασία των δύο χωρών, ενώ στην ατζέντα βρέθηκε και το ζήτημα της οριοθέτησης της ΑΟΖ.

Ο Αμπντέλ-Φατάχ αλ-Σίσι επανέλαβε τη σθεναρή υποστήριξη της Αιγύπτου στην κυριαρχία, τη σταθερότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Λιβύης, χαιρετίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του Λιβυκού Εθνικού Στρατού και υπογραμμίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης των εξωτερικών παρεμβάσεων και της αποχώρησης όλων των ξένων δυνάμεων και μισθοφόρων, σύμφωνα με το Ahram Online.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν και οι εξελίξεις σχετικά με την οριοθέτηση της θαλάσσιας ζώνης ανάμεσα στην Αίγυπτο και τη Λιβύη, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί «με τρόπο που εξυπηρετεί τα συμφέροντα και των δύο κρατών, χωρίς να προκαλείται καμία βλάβη», σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών, στρατηγός Χασάν Ρασάντ, ο υποδιοικητής του ΛΕΣ, αντιστράτηγος Σαντάμ Χαλίφα, και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, αντιστράτηγος Χάλεντ Χαλίφα.

Από την πλευρά του, ο στρατάρχης Χαφτάρ εξέφρασε την εκτίμησή του για τον «καίριο ρόλο» που διαδραμάτισαν η Αίγυπτος και ο πρόεδρος αλ-Σίσι στην αποκατάσταση της ασφάλειας και της σταθερότητας στη Λιβύη, καθώς και για την «αδιάκοπη» υποστήριξη προς τον λιβυκό λαό από την αρχή της κρίσης. Διαβεβαίωσε, επίσης, ότι επιθυμεί να συνεχιστεί ο συντονισμός με την αιγυπτιακή πλευρά σχετικά με τις εξελίξεις στη Λιβύη και την ευρύτερη περιοχή.

Ο Ελ-Σενάουι πρόσθεσε ότι ο Σίσι επανέλαβε την υποστήριξη της Αιγύπτου σε όλες τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην επίλυση της λιβυκής κρίσης, ιδίως σε εκείνες που προωθούν τη διεξαγωγή ταυτόχρονων προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών.

Τόνισε ακόμη τη δέσμευση της Αιγύπτου να συνεχίσει να παρέχει κάθε μορφή στήριξης στον Λιβυκό Στρατό και στους εθνικούς θεσμούς, στο πλαίσιο των «ιστορικών αδελφικών σχέσεων» μεταξύ των δύο χωρών και των λαών τους.





