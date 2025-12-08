Ο εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, ανακοίνωσε ότι θα εγκαταλείψει το διαμέρισμά που νοικιάζει στο Κουίνς, προκειμένου να μετακομίσει στην επίσημη κατοικία του δημάρχου στο Μανχάταν.

Ο Δημοκρατικός δήμαρχος, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου, θα μεταφερθεί τον ίδιο μήνα στο Gracie Mansion. Πρόκειται για μια ιστορική έπαυλη 1.000 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένη το 1799, που βρίσκεται στο Άπερ Ιστ Σάιντ, δίπλα στον Ιστ Ρίβερ, περιτριγυρισμένη από καταπράσινο πάρκο. Η έπαυλη λειτουργεί ως επίσημη κατοικία των δημάρχων της Νέας Υόρκης από το 1942.

Η διαμονή στο Gracie Mansion δεν είναι υποχρεωτική για τους δημάρχους, αν και οι περισσότεροι επέλεξαν να ζήσουν εκεί, με χαρακτηριστική εξαίρεση τον Μάικλ Μπλούμπεργκ (2002-2013).

Σε ανακοίνωσή του, ο Μαμντάνι εξηγεί ότι πήρε αυτή την απόφαση μαζί με τη σύζυγό του, Ράμα Ντουουάτζι, επικαλούμενος κυρίως λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, εκφράζει τη λύπη του που αφήνει το διαμέρισμα στην Αστόρια, περιοχή του Κουίνς που φιλοξενεί μετανάστες από πολλές χώρες. Η αλήθεια είναι πάντως, πως η συνοικία Αστόρια στο Κουίνς βρίσκεται πολύ κοντά στο νέο του σπίτι.

Ο ίδιος αναφέρει: «Πολλά πράγματα θα μας λείψουν από το σπίτι μας στην Αστόρια. Η ετοιμασία του βραδινού φαγητού δίπλα στην κουζίνα μας, ότι μοιραζόμαστε το βράδυ μια βόλτα με το ασανσέρ ήδη νυσταγμένοι με τους γείτονές μας, η μουσική που ακούμε και τα γέλια μας που δονούν τους τοίχους του διαμερίσματος»

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Μαμντάνι ανέδειξε το ζήτημα του κόστους διαβίωσης, δεσμευόμενος για τη δημιουργία περισσότερων κατοικιών με ελεγχόμενο ενοίκιο.

Το γεγονός ότι διαμένει σε τέτοιο διαμέρισμα με ενοίκιο 2.300 δολάρια τον μήνα έχει προκαλέσει επικρίσεις από τους αντιπάλους του. Υποστηρίζουν ότι, λόγω του μισθού του ως αιρετός στη Συνέλευση της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και των εισοδημάτων της συζύγου του, το ζευγάρι θα μπορούσε να αντέξει οικονομικά ένα διαμέρισμα εκτός του πλαισίου ελεγχόμενου ενοικίου.

Ο Μαμντάνι τόνισε: «Ακόμη και όταν δεν θα ζω πλέον στην Αστόρια, η Αστόρια θα συνεχίσει να ζει μέσα μου και μέσα στη δουλειά που κάνω».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

