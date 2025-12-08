Τη σημασία της απόλυτης ενότητας μεταξύ Ευρώπης, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών ανέδειξε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τις συνομιλίες του στο Λονδίνο, τονίζοντας ότι οι ηγέτες συμφώνησαν σε κοινή γραμμή για τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, τις εγγυήσεις ασφάλειας και την ανοικοδόμηση, καθώς και στα επόμενα βήματα της δυτικής στήριξης προς το Κίεβο.

«Αυτό που είναι κρίσιμο σήμερα είναι η ενότητα μεταξύ Ευρώπης και Ουκρανίας, καθώς και η ενότητα ανάμεσα σε Ευρώπη, Ουκρανία και Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας τη θέση που είχε διατυπώσει νωρίτερα κατ’α τη συνάντηση της τετραμερούς στο Λονδίνο.

«Σήμερα πραγματοποιήσαμε μια λεπτομερή συζήτηση για το κοινό διπλωματικό μας έργο με την αμερικανική πλευρά, ευθυγραμμίσαμε την κοινή θέση ως προς τη σημασία των εγγυήσεων ασφάλειας και της ανοικοδόμησης και συμφωνήσαμε στα επόμενα βήματα», ανέφερε.

«Είχαμε επίσης ξεχωριστή συζήτηση για τη συνέχιση της αμυντικής υποστήριξης προς την Ουκρανία. Είμαι ευγνώμων στους ηγέτες για τη βούλησή τους να σταθούν στο πλευρό του λαού μας και να μας βοηθήσουν να φέρουμε την ειρήνη πιο κοντά», πρόσθεσε.



