Στην Downing Street ο Ζελένσκι – Τετραμερής για το σχέδιο Τραμπ

Σε μια κρίσιμη τετραμερή στην Downing Street, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Κιρ Στάρμερ, τον Εμανουέλ Μακρόν και τον Φρίντριχ Μερτς, καθώς οι δυτικοί ηγέτες επιχειρούν να χαράξουν κοινή γραμμή για το νέο ειρηνευτικό σχέδιο που συζητήθηκε μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον.

Οι τέσσερις ηγέτες συζήτησαν για το νέο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, το οποίο καταρτίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη Φλόριντα κατά τις εντατικές διαβουλεύσεις μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων.

Στόχος της συνάντησης ήταν η συσπείρωση των συμμάχων γύρω από τη στήριξη του Κιέβου, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες εντείνουν την πίεση προς την ουκρανική κυβέρνηση να συμφωνήσει στην προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Ο Κιρ Στάρμερ άνοιξε τη συνάντηση υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια «δίκαιη και διαρκή συμφωνία ειρήνης» για την Ουκρανία, τονίζοντας παράλληλα ότι τα ζητήματα για την Ουκρανία θα πρέπει να αποφασίζονται από την Ουκρανία.

Απαντώντας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Στάρμερ για τη διοργάνωση της τετραμερούς, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια «κομβική στιγμή» ώστε να συζητηθούν όλα τα «ευαίσθητα» ζητήματα. Τόνισε τη σημασία της ενότητας μεταξύ Ευρώπης, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε χωρίς τους Αμερικανούς… ούτε χωρίς την Ευρώπη».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι «όλοι στηρίζουμε την Ουκρανία και την ειρήνη», σημειώνοντας ότι «έχουμε πολλά χαρτιά στα χέρια μας» για να διαμορφώσουμε τις επιλογές της Ευρώπης, τη στιγμή που η ρωσική οικονομία βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση. Τόνισε την ανάγκη εξεύρεσης τρόπου ώστε Ευρώπη και ΗΠΑ να συμφωνήσουν σε μια κοινή πορεία για το μέλλον.

«Νομίζω ότι το κύριο ζήτημα είναι η σύγκλιση μεταξύ των κοινών μας θέσεων, των Ευρωπαίων και των Ουκρανών και των ΗΠΑ για την ολοκλήρωση αυτών των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Μακρόν.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε τις επόμενες ημέρες «καθοριστικές για όλους μας» σε ό,τι αφορά την Ουκρανία. Αναφερόμενος στις αμερικανο-ουκρανικές συνομιλίες για το ειρηνευτικό σχέδιο, επισήμανε ότι «η Γερμανία παραμένει σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας», καθώς «η μοίρα αυτής της χώρας είναι η μοίρα της Ευρώπης». Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι παραμένει «σκεπτικός» για «ορισμένες λεπτομέρειες» στα έγγραφα που προέρχονται από την αμερικανική πλευρά, ζήτημα που, όπως είπε, θέλει να συζητήσει με τους υπόλοιπους ηγέτες.





