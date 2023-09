Ζελένσκι: Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ θα αρχίσουν κοινή παραγωγή όπλων Κόσμος 14:12, 22.09.2023 linkedin

Στην ημερήσια ομιλία του προς τους Ουκρανούς, ο Ζελένσκι δήλωσε πως η μακροπρόθεσμη αυτή συμφωνία θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και μια νέα βιομηχανική βάση στην Ουκρανία