Όχι ντους, όχι μπάνιο, όχι πλύσιμο πιάτων και ρούχων: οι δημοτικές αρχές του Κάλγκαρι, στον δυτικό Καναδά, έδωσαν χθες, Πέμπτη, εντολή για άκρως περιορισμένη χρήση νερού στους 1,4 εκατομμύρια κατοίκους της πόλης για αόριστο χρονικό διάστημα, μετά τη ρήξη μεγάλου αγωγού ύδρευσης.

Μήνυμα για «κρίσιμο συναγερμό όσον αφορά την παροχή νερού» εστάλη χθες το ξημέρωμα στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων, προειδοποιώντας ότι η στάθμη του νερού "έχει φτάσει σε οριακά επίπεδα", γεγονός το οποίο έχει αντίκτυπο στις δυνατότες παροχής νερού στον πληθυσμό και στην ετοιμότητα σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Απευθύνοντας έκκληση στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις να περιορίσουν τη χρήση νερού, η δήμαρχος Τζιοτί Γκόντεκ συνέστησε στον κόσμο "να μην κάνει ντους ή μπάνιο, ούτε να πλένει τα πιάτα ή τα ρούχα" έως ότου επιλυθεί η κατάσταση.

Στη συνοικία στην οποία έσπασε ο αγωγός ύδρευσης, τα αυτοκίνητα κινούνται μέσα σε ποτάμια νερού που έχει κατακλύσει τους δρόμους, ενώ έχει δοθεί σύσταση στους κατοίκους να βράζουν νερό για να πίνουν ή να πλένουν τα δόντια τους.

Here’s why you have no water in Calgary right now. Main break in Montgomery. City crews not here yet. #yyc #yycroads pic.twitter.com/UQvMMzmS8E — Randy Risling (@RandyRisling) June 6, 2024

«Κάθε σταγόνα μετρά μέχρι να επιδιορθωθεί (το πρόβλημα). Όλοι οι κάτοικοι της πόλης πρέπει να μείνουν ενωμένοι», δήλωσε η Σου Χένρι, υπεύθυνη της υπηρεσίας διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων του Κάλγκαρι σε συνέντευξη Τύπου.

Τα αίτια της ρήξης στον αγωγό παραμένουν άγνωστα, αλλά ήδη υπάρχει πρόβλημα πλήρωσης στα φυσιολογικά επίπεδα των αποθεμάτων της πόλης, διευκρίνισαν οι δημοτικές αρχές, οι οποίες υπολογίζουν ότι η επισκευή του αγωγού μπορεί να χρειαστεί "πολύ καιρό".

Η επαρχία της Αλμπέρτα αντιμετωπίζει την τρέχουσα περίοδο σημαντική ξηρασία, αλλά η στάθμη του νερού στον ποταμό Μπόου, από τον οποίο υδροδοτείται το Κάλγκαρι, παρουσίασε σημάδια βελτίωσης αυτήν την άνοιξη, σύμφωνα με τις αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

