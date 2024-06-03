Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής της G7, που θα διεξαχθεί από τις 13 ως τις 15 Ιουνίου στην Ιταλία, είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του.

«Δεν μπορώ ούτε να επιβεβαιώσω ούτε να διαψεύσω ότι ο πρόεδρος θα συμμετάσχει διά ζώσης στη σύνοδο της G7, αλλά σε κάθε περίπτωση - είτε διαδικτυακά είτε με φυσική παρουσία - δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα είναι παρών», τόνισε σήμερα ο Σέρχιι Νικιφόροφ στην κρατική τηλεόραση.

Βασικό θέμα στην ατζέντα της συνόδου θα είναι πώς θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν οι ρωσικοί πόροι που έχουν παγώσει ώστε να προσφερθεί νέα βοήθεια στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι έχει αυξήσει τις τελευταίες ημέρες τις μετακινήσεις του σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει τη διεθνή κοινότητα ενόψει της συνόδου κορυφής για την ειρήνη στην Ουκρανία, που θα πραγματοποιηθεί στην Ελβετία στις 15 και 16 Ιουνίου, χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας, καθώς δεν έχει προσκληθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

