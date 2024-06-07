Ο βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ ζήτησε συγγνώμη επειδή αναχώρησε πρόωρα χθες, Πέμπτη, και δεν παρέστη στη μείζονα διεθνή τελετή για την 80η επέτειο της D-Day, της Ημέρας της Απόβασης στη Νορμανδία, για να δώσει μια προεκλογική τηλεοπτική συνέντευξη στη χώρα του.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι «ήταν λάθος» να μην μείνει στη Γαλλία για τη διεθνή αυτή εκδήλωση, αφού είχε παραστεί νωρίτερα στη βρετανική εκδήλωση στη Νορμανδία.

«Μετά την ολοκλήρωση της βρετανικής εκδήλωσης στη Νορμανδία, επέστρεψα στο Ηνωμένο Βασίλειο», έγραψε στο X ο Σούνακ, ο οποίος πασχίζει να κερδίσει την υποστήριξη των ψηφοφόρων πριν από τις εκλογές της 4ης Ιουλίου.

«Νοιάζομαι πολύ για τους βετεράνους και ήταν τιμή μου να εκπροσωπήσω το Ηνωμένο Βασίλειο σε αριθμό εκδηλώσεων στο Πόρτσμουθ και στη Γαλλία κατά τις δύο τελευταίες ημέρες και να συναντήσω αυτόυς που πολέμησαν τόσο θαρραλέα.

«Ήταν λάθος να μην μείνω περισσότερο στη Γαλλία και ζητώ συγγνώμη», πρόσθεσε.

Ο Σούνακ επικρίθηκε έντονα για την απόφασή του να μην παραστεί στην εκδήλωση με τους άλλους παγκόσμιους ηγέτες για να επιστρέψει στη Βρετανία για μια τηλεοπτική συνέντευξη.

Παγκόσμιοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος, συγκεντρώθηκαν στη Νορμανδία, στη βόρεια Γαλλία, για να τιμήσουν την 80η επέτειο της απόβασης των Συμμάχων, σημείο καμπής στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Σούνακ εκφώνησε ομιλία στη βρετανική εκδήλωση στη Νορμανδία, αλλά ανέθεσε την εκπροσώπηση της χώρας του σε άλλες εκδηλώσεις σε υπουργούς, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον, ο οποίος φωτογραφήθηκε με τον Μπάιντεν, τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς σε εκδήλωση μνήμης που έγινε αργότερα.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο Σούνακ έφυγε νωρίς από τις εκδηλώσεις για να δώσει προεκλογική συνέντευξη στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο ITV.

Το Συντηρητικό Κόμμα του Σούνακ υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις περίπου 20 μονάδες από το αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα ενόψει των βουλευτικών εκλογών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

