Οι αποφασιστικές ενέργειες των ΗΠΑ θα μπορούσαν να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία το επόμενο έτος, εκτίμησε χθες, Δευτέρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφού δήλωσε στο ABC News ότι η χώρα του βρίσκεται «πιο κοντά στο τέλος του πολέμου».

Ο Ζελένσκι βρίσκεται στις ΗΠΑ για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και αργότερα μέσα στην εβδομάδα πρόκειται να μεταβεί στην Ουάσινγκτον για να συναντηθεί με τον Τζο Μπάιντεν.

«Τώρα, στο τέλος του πολέμου, έχουμε μια πραγματική ευκαιρία να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Telegram, αφού συναντήθηκε με δικομματική αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου.

«Η αποφασιστική δράση τώρα μπορεί να επισπεύσει το τέλος της ρωσικής επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας το επόμενο έτος», πρόσθεσε.

Στη συνέντευξή του στο ABC News ο Ουκρανός πρόεδρος προέτρεψε την Ουάσινγκτον και άλλους εταίρους του Κιέβου να συνεχίσουν να το στηρίζουν. Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους έχουν προσφέρει πολλά δισεκατομμύρια δολάρια στην Ουκρανία – σε οικονομική, ανθρωπιστική και στρατιωτική βοήθεια—, ενώ παράλληλα έχουν επιβάλει πολλούς γύρους κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας.

«Πιστεύω ότι βρισκόμαστε πιο κοντά στην ειρήνη από όσο πιστεύουμε», εκτίμησε ο Ζελένσκι. «Βρισκόμαστε πιο κοντά στο τέλος του πολέμου».

Ο Ουκρανός πρόεδρος επεσήμανε στη συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι η Ουκρανία μπορεί να πιέσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν «να τερματίσει τον πόλεμο», μόνο αν βρίσκεται «σε ισχυρή θέση».

Μέχρι στιγμής ο Ζελένσκι δεν έχει αποκαλύψει λεπτομέρειες για το «σχέδιο νίκης» που έχει καταρτίσει και το οποίο αναμένεται να παρουσιάσει τις επόμενες ημέρες στον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Το σχέδιο αυτό πρόκειται εξάλλου να χρησιμεύσει ως «γέφυρα» προς τη δεύτερη διάσκεψη για την ειρήνη στην Ουκρανία, η οποία σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί αργότερα φέτος, με το Κίεβο να σκοπεύει να καλέσει και τη Ρωσία να συμμετάσχει.

Ο προσωπάρχης του Ζελένσκι, ο Αντρίι Γέρμακ, δήλωσε χθες, Δευτέρα, από τη Νέα Υόρκη ότι το «σχέδιο νίκης» περιλαμβάνει την επίσπευση της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, κάτι που η Μόσχα έχει τονίσει ότι δε θα ανεχθεί.

Ο Πούτιν έχει επισημάνει ότι ειρηνευτικές συνομιλίες μπορούν να ξεκινήσουν αφού το Κίεβο εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες του να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και αφού δεχθεί να παραχωρήσει στη Ρωσία επαρχίες στο νότιο και το ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας.

Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις αυτή την περίοδο προελαύνουν στα ανατολικά θέτοντας υπό τον έλεγχό τους πολλούς οικισμούς, με απώτερο στόχο να καταλάβουν το σύνολο της περιοχής του Ντονμπάς.

Σε μια προσπάθεια να ανακτήσει την πρωτοβουλία στο πεδίο της μάχης, η Ουκρανία εξαπέλυσε στις 6 Αυγούστου επίθεση στη δυτική ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, θέτοντας υπό τον έλεγχό της δεκάδες χωριά.

Ο Ζελένσκι είπε στο ABC News ότι η επιχείρηση στο Κουρσκ αποκάλυψε την αδυναμία του Πούτιν, αν και ο ρωσικός στρατός συνεχίζει την προέλασή του στο Ντονμπάς.

«Φοβάται πάρα πολύ», εκτίμησε. «Γιατί; Διότι οι άνθρωποι είδαν ότι δεν μπορεί να υπερασπιστεί όλα τα εδάφη».

Γερμανία, Ιαπωνία, Ινδία και Τραμπ

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συνομιλίες με τους ηγέτες της Γερμανίας, της Ιαπωνίας και της Ινδίας.

«Μιλήσαμε για το πώς να φέρουμε πιο κοντά μια δίκαιη ειρήνη», εξήγησε ο Ζελένσκι στο Telegram αφού συναντήθηκε με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς. «Το βασικό ζήτημα είναι να διατηρήσουμε την ενότητα».

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε επίσης συνομιλίες με τον Ιάπωνα πρωθυπουργό Φούμιο Κισίντα σχετικά με τη βοήθεια που θα προσφέρει το Τόκιο στο Κίεβο στον ενεργειακό τομέα.

«Η αποκατάσταση της παροχής ενέργειας μετά τους ρωσικούς βομβαρδισμούς και η προετοιμασία για τον χειμώνα είναι τα σχέδια πάνω στα οποία εργαζόμαστε ενεργά αυτή τη στιγμή», σημείωσε ο Ζελένσκι. «Μαζί με τον πρωθυπουργό Φούμιο Κισίντα μιλήσαμε για την κατάσταση του ενεργειακού τομέα».

Στο μεταξύ ο Ντόναλντ Τραμπ, υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία των ΗΠΑ, ισχυρίστηκε, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες εξηγήσεις, ότι ο Ζελένσκι επιθυμεί να κερδίσουν οι Δημοκρατικοί στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

«Πιστεύω ότι ο Ζελένσκι είναι ο καλύτερος πωλητής στην ιστορία. Κάθε φορά που έρχεται στη χώρα, φεύγει με 60 δισεκ. δολάρια», δήλωσε ο Τραμπ στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Πενσιλβάνια. «Θέλει να κερδίσουν (σ.σ. οι Δημοκρατικοί) στις εκλογές τόσο πολύ, αλλά εγώ θα το κάνω διαφορετικά – θα πετύχω την ειρήνη», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ, αν και ο Ρεπουμπλικάνος είχε δηλώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι «πιθανόν» να συναντηθεί με τον Ζελένσκι όσο αυτός βρίσκεται στις ΗΠΑ, δεν έχει οριστεί κάποια συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών, σύμφωνα με πρόσωπα που πρόσκεινται στον Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

