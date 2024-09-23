Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε στις ΗΠΑ για να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ζήτησε από τους εταίρους του να βοηθήσουν στην επίτευξη «μίας κοινής νίκης για μία πραγματικά δίκαιη ειρήνη».

«Το φθινόπωρο αυτό θα ορίσει το μέλλον αυτού του πολέμου», έγραψε στο Χ και απηύθυνε το βιντεοσκοπημένο καθημερινό βραδινό του μήνυμα εν πτήσει προς την Πενσιλβάνια. Τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν αργότερα την άφιξή του στην Νέα Υόρκη. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα επισκεφθεί και την Ουάσινγκτον εντός της εβδομάδας.

This fall will determine the future of this war. Together with our partners, we can strengthen our positions as needed for our victory—a shared victory for a truly just peace.



Right now, the legacy of the current generation of world leaders is being shaped—those in the highest… pic.twitter.com/ji2dZ6cAgR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2024

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν αποκάλυψε τον σκοπό του σταθμού του στην Πενσιλβάνια, η οποία φιλοξενεί εργοστάσιο πυρομαχικών στην πατρίδα του Τζο Μπάιντεν, το Σκράντον, το οποίο κατασκευάζει βλήματα πυροβολικού των 155 mm.

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουκρανία κάνει ό,τι μπορεί, εξοπλιζόμενη και μέσω της διπλωματίας, «για να κατοχυρώσει την υποστήριξη των εταίρων και να αναγκάσει την Ρωσία για ειρήνευση».

Το πρακτορείο Ukrinform μετέδωσε ότι στην Νέα Υόρκη ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα συναντηθεί με επικεφαλής αμερικανικών εταιρειών για να συζητήσει τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας του, καθώς και με ηγέτες κρατών και διεθνών οργανισμών.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα παρουσιάσει «σχέδιο νίκης» στον πόλεμο κατά της Ρωσίας στον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Στην συνέχεια θα συζητήσει το σχέδιο με την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις σε χωριστή συνάντηση την Πέμπτη, καθώς και με άλλους ηγέτες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος θα επιδιώξει να συναντήσει και τον Ντόναλντ Τραμπ, που έχει δηλώσει ότι η αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία είναι σπατάλη χρημάτων και αρνήθηκε να πει ότι επιθυμεί την νίκη της Ουκρανίας. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα συναντηθεί πιθανότατα με τον Ζελένσκι αυτήν την εβδομάδα, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία.

We have arrived in the United States. The main objective is to strengthen Ukraine and protect all our people. This war can only be ended with a just peace through global efforts. Everyone who values life can help, and the most effective help is determination. Ukraine’s Victory… pic.twitter.com/nQvqXj8tDO — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2024

Δύο αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Παρασκευή στο Reuters ότι πακέτο βοήθειας προς την Ουκρανία αναμένεται να ανακοινωθεί αυτήν την εβδομάδα και θα περιλαμβάνει την αποστολή περιπολικών σκαφών, επιπλέον πυρομαχικών για τα συστήματα HIMARS, βλήματα των 155 mm και 105 mm.

Το Ukrinform μετέδωσε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα απευθύνει ομιλία κατά την σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ αύριο, θα συμμετάσχει στις συναντήσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Ουκρανία την Τρίτη και θα μιλήσει στην Γενική Συνέλευση την Τετάρτη.

Πηγή: skai.gr

