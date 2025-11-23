Ζελένσκι: «Φαίνεται πως ο Τραμπ και το επιτελείο του μας ακούν»

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Κυριακή ότι είναι θετικό το γεγονός πως η Ουκρανία βρίσκεται σε διάλογο με Αμερικανούς εκπροσώπους και σημείωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις πως η ομάδα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ «μας ακούει».
«Σήμερα, οι συνομιλίες συνεχίζονται στην Ελβετία. Οι ομάδες θα εργαστούν ουσιαστικά μέχρι αργά τη νύχτα και θα υπάρξουν περαιτέρω αναφορές», είπε ο Ζελένσκι στο καθιερωμένο βραδινό του διάγγελμα.
«Είναι σημαντικό ότι υπάρχει συζήτηση με Αμερικανούς εκπροσώπους και υπάρχουν σήματα πως η ομάδα του προέδρου Τραμπ μας ακούει».
Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η Ουκρανία είναι ευγνώμων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη βοήθειά τους, μετά την τοποθέτηση του Τραμπ ότι οι ουκρανικές ηγεσίες είχαν εκφράσει «μηδενική ευγνωμοσύνη» για την αμερικανική στήριξη.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.