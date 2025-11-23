Ζελένσκι: «Φαίνεται πως ο Τραμπ και το επιτελείο του μας ακούν»

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Κυριακή ότι είναι θετικό το γεγονός πως η Ουκρανία βρίσκεται σε διάλογο με Αμερικανούς εκπροσώπους και σημείωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις πως η ομάδα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ «μας ακούει».

«Σήμερα, οι συνομιλίες συνεχίζονται στην Ελβετία. Οι ομάδες θα εργαστούν ουσιαστικά μέχρι αργά τη νύχτα και θα υπάρξουν περαιτέρω αναφορές», είπε ο Ζελένσκι στο καθιερωμένο βραδινό του διάγγελμα.

«Είναι σημαντικό ότι υπάρχει συζήτηση με Αμερικανούς εκπροσώπους και υπάρχουν σήματα πως η ομάδα του προέδρου Τραμπ μας ακούει».

Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η Ουκρανία είναι ευγνώμων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη βοήθειά τους, μετά την τοποθέτηση του Τραμπ ότι οι ουκρανικές ηγεσίες είχαν εκφράσει «μηδενική ευγνωμοσύνη» για την αμερικανική στήριξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.