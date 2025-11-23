Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απηύθυνε διάγγελμα στους Ισραηλινούς μετά την εκτέλεση του Χάιθαμ Αλί Ταμπταμπάι, υπαρχηγού της Χεζμπολάχ και στρατιωτικού διοικητή της οργάνωσης, το απόγευμα της Κυριακής στο Λίβανο.

«Δεν είναι τυχαίο ότι οι ΗΠΑ προσέφεραν χρηματική αμοιβή για τον Ταμπταμπάι, ο οποίος υπηρέτησε ως ανώτερος διοικητής στη δύναμη Ραντβάν που σχεδίαζε εισβολή στη Γαλιλαία», δήλωσε.

«Ο Ταμπταμπάι είναι μαζικός δολοφόνος. Τα χέρια του είναι βαμμένα με το αίμα πολλών Ισραηλινών και Αμερικανών, και δεν είναι τυχαίο ότι οι ΗΠΑ έθεσαν αμοιβή πέντε εκατομμυρίων δολαρίων για το κεφάλι του. Το Κράτος του Ισραήλ δεν θα επιτρέψει στη Χεζμπολάχ να ανακτήσει την ισχύ της. Περιμένω από την κυβέρνηση του Λιβάνου να ενεργήσει και να τηρήσει τις δεσμεύσεις της.»

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ είναι απαραίτητος: «Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διαμορφωθεί ένα καλύτερο μέλλον για κάθε πολίτη του Λιβάνου και μόνο έτσι μπορούν να οικοδομηθούν καλές και ασφαλείς σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.»

Ποιος ήταν ο στρατιωτικός ηγέτης της Χεζμπολάχ Ταμπταμπάι;

Η Χεζμπολάχ δεν έχει σχολιάσει την τύχη του Ταμπταμπάι, αν και λιβανικές πηγές ασφαλείας επιβεβαίωσαν ότι ήταν ο στόχος του ισραηλινού πλήγματος.

Κατά τη διάρκεια του περσινού πολέμου, ο Ταμπταμπάι ηγήθηκε της επιχειρησιακής διεύθυνσης της Χεζμπολάχ και ανέβηκε στην ιεραρχία καθώς άλλοι κορυφαίοι διοικητές εξουδετερώνονταν, σύμφωνα με την ανακοίνωση των IDF.

Μετά την έναρξη της εκεχειρίας, ο Ταμπταμπάι διορίστηκε αρχηγός του επιτελείου και «εργάστηκε εκτενώς για την αποκατάσταση της ετοιμότητάς τους για πόλεμο με το Ισραήλ», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η λιβανική πηγή ασφαλείας επιβεβαίωσε ότι προήχθη γρήγορα καθώς άλλα κορυφαία στελέχη της Χεζμπολάχ σκοτώνονταν και ότι είχε διοριστεί αρχηγός του επιτελείου κατά το τελευταίο έτος.

Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Τραμπ για τα σχέδια απαγόρευσης της Μουσουλμανικής Αδελφότητας

Στο διάγγελμά του ο Νετανιάχου ευχαρίστησε επίσης τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τα αναφερόμενα σχέδιά του να χαρακτηρίσει τη Μουσουλμανική Αδελφότητα ως τρομοκρατική οργάνωση.

«Χαιρετίζω τον πρόεδρο Τραμπ για την απαγόρευση της Μουσουλμανικής Αδελφότητας. Πρόκειται για μια οργάνωση που απειλεί τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και πέρα από αυτήν. Γι’ αυτό το Κράτος του Ισραήλ έχει ήδη απαγορεύσει τμήματα της οργάνωσης και θα συνεχίσει να το κάνει», δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

