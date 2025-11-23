Ζελένσκι στον Καναδό πρωθυπουργό: «Επικεντρωνόμαστε στο αμερικανικό σχέδιο»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε, μεταξύ άλλων, συνομιλία την Κυριακή με τον Καναδό πρωθυπουργό, Μαρκ Κάρνι και παραδέχθηκε ότι η Ουκρανία επικεντρώνεται στο να εργαστεί «όσο το δυνατόν πιο εποικοδομητικά» πάνω στα βήματα που έχουν προταθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. Αυτό δείχνει τη διάθεση του ιδίου του Ζελένσκι για συνθηκολόγηση, αφού το σχέδιο ευνοεί στην πραγματικότητα τη Ρωσία και αποδεικνύει για μία ακόμη φορά το ότι ο Ουκρανός πρόεδρος ανησυχεί με τον πιθανότητα τερματισμού της στήριξης από τις ΗΠΑ.

«Εργαζόμαστε ώστε η πορεία προς τον τερματισμό του πολέμου να είναι πραγματική και τα θεμελιώδη στοιχεία να τεθούν σε εφαρμογή», ανέφερε ο Ζελένσκι παράλληλα σε ανάρτησή του στο X, εξηγώντας τη θέση της Ουκρανίας σχετικά με την πρόοδο των συνομιλιών στη Γενεύη.

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι πως οι αμερικανικές προτάσεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν σειρά στοιχείων βασισμένων στις ουκρανικές θέσεις και κρίσιμων για τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας.

«Ήδη υπάρχουν σύντομες αναφορές από τα μέλη της αντιπροσωπείας μας σχετικά με τα αποτελέσματα των πρώτων συναντήσεων και συνομιλιών», ανέφερε αργότερα σε νέα ανάρτηση στο X, σχολιάζοντας τις συνομιλίες με τις ομάδες της ΕΕ και των ΗΠΑ στη Γενεύη.

«Η περαιτέρω εργασία συνεχίζεται, ώστε όλα τα στοιχεία να είναι πραγματικά αποτελεσματικά στην επίτευξη του κύριου στόχου που αναμένει ο λαός μας: να μπει επιτέλους τέλος στην αιματοχυσία και τον πόλεμο», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

