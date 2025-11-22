Λογαριασμός
Ο Ζελένσκι λέει πως η αληθινή ειρήνη βασίζεται πάντα στην εγγυημένη ασφάλεια και δικαιοσύνη

Σε διάγγελμα προς τον ουκρανικό λαό ανακοίνωσε ότι προχωρά σε συνομιλίες με τους εταίρους της Ουκρανίας με επίκεντρο τα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου

Βολοντιμίρ Ζελένσκι ομιλία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως η πραγματική ειρήνη βασίζεται πάντα στην εγγυημένη ασφάλεια και δικαιοσύνη.

«Οι εκπρόσωποί μας γνωρίζουν πώς να προστατεύσουν τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας και τι ακριβώς χρειάζεται προκειμένου να αποτραπεί η Ρωσία να διαπράξει μια τρίτη εισβολή, ένα ακόμη πλήγμα στην Ουκρανία», είπε ο Ζελένσκι σε ένα διάγγελμα προς τον ουκρανικό λαό, όπου ανακοίνωσε συνομιλίες με τους εταίρους της Ουκρανίας με επίκεντρο τα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Ουκρανία ασφάλεια Δικαιοσύνη
