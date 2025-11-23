Πολύ κοντά σε συμφωνία για την Ουκρανία βρίσκονται πλέον ΗΠΑ, Ευρώπη και Κίεβο, μετά τις πολύωρες διαβουλεύσεις που λαμβάνουν χώρα από το πρωί της Κυριακής στη Γενεύη.

Όπως δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, οι τρεις πλευρές βρίσκονται πολύ πιο κοντά σε συμφωνία για το προσχέδιο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, σε σύγκριση με τη βάση που ξεκίνησαν. «Έχουμε ένα θεμελιώδες έγγραφο», τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι τα βασικά ζητήματα έχουν επιλυθεί.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, απομένουν κάποια ανοιχτά ζητήματα σε ότι αφορά τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Τόνισε δε, ότι κανένα από τα θέματα που εκκρεμούν δεν είναι ανυπέρβλητα και ότι υπάρχει περιθώριο για συμφωνία και στα συγκεκριμένα ζητήματα που έχουν τεθεί.

Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι στόχος της διαβούλευσης ήταν να περιοριστούν τα σημεία που υπήρχαν διαφωνίες και αυτό φαίνεται να πηγαίνει πολύ καλά.

Ο επικεφαλής του State Department επανέλαβε ότι στόχος είναι να έχει επιτευχθεί συμφωνία έως την Πέμπτη, ημέρα που έχει θέσει ως διορία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε μάλιστα ότι είναι πολύ αισιόδοξος για επίτευξη συμφωνίας με το Κίεβο και την Ευρώπη, επισημαίνοντας ότι χρειάζεται ένα συγκεκριμένο τελικό σχέδιο, το οποίο θα παρουσιάσουν στην πλευρά της Ρωσίας, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία.

Αναφερόμενος στις εγγυήσεις ασφαλείας, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ δήλωσε ότι βρίσκεται ακόμη υπό συζήτηση και δεν απέκλεισε μία ακόμη τηλεφωνική συνομιλία ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ώστε να ξεκαθαρίσει το τοπίο ακόμη περισσότερο.

Από τις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο είναι ξεκάθαρο ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία στα βασικά ζητήματα που χαρακτηρίζουν το σχέδιο των 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή στο εδαφικό και στη μείωση του ουκρανικού στρατού.

Πηγή: skai.gr

