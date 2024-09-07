Ζελένσκι: Έχω ειρηνευτικό σχέδιο, θέλω να το παρουσιάσω στον Μπάιντεν

"Έχουμε ένα ειρηνευτικό σχέδιο και θέλω να το παρουσιάσω στον Αμερικανό πρόεδρο Μπάιντεν και στους δύο υποψήφιους προέδρους, την Κάμαλα Χάρις και τον Ντόναλντ Τραμπ", δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του που παραχώρησε στην ιταλική δημόσια τηλεόραση της Rai.

Στην ίδια συνέντευξη, από το Οικονομικό Φόρουμ του Τσερνόμπιο, στη βόρεια Ιταλία, ο Ζελένσκι συμπλήρωσε: "Θέλουμε να μάθουμε τα σχόλια και την εκτίμησή τους, χρειαζόμαστε εγγυήσεις και υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία εξαρτώνται από την Αμερική".

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι "η πρώτη επαφή θα γίνει με τον Μπάιντεν".

"Πρόκειται για μια δέσμη ουσιαστικών, αμυντικών μέτρων που αν επιτευχθεί, θα αποτελέσει ένα ισχυρό αποτρεπτικό μέσο προς τη Ρωσία, ώστε να καταστεί δυνατό να τελειώσει ο πόλεμος με διπλωματικούς όρους".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

