CIA και ΜΙ6 προειδοποιούν: «Η παγκόσμια τάξη υπό απειλή που δεν έχουμε δει από τον Ψυχρό Πόλεμο»

Η διεθνής παγκόσμια τάξη βρίσκεται «υπό απειλή με τρόπο που δεν έχουμε δει από τον Ψυχρό Πόλεμο», προειδοποιούν οι επικεφαλής των πανίσχυρων υπηρεσιών πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ.



Οι αρχηγοί της MI6 και της CIA δήλωσαν επίσης ότι και οι δύο χώρες είναι δίπλα - δίπλα στην «αντίσταση σε μια διεκδικητική Ρωσία και τον επιθετικό πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία».



Σε άρθρο που έγραψαν για πρώτη φορά από κοινού στους Financial Times ο Σερ Ρίτσαρντ Μουρ και ο Ουίλιαμ Μπερνς τονίζουν ότι είδαν τον πόλεμο στην Ουκρανία να έρχεται «και μπόρεσαν να προειδοποιήσουν τη διεθνή κοινότητα», εν μέρει αποχαρακτηρίζοντας μυστικά έγγραφα για να βοηθήσουν το Κίεβο.



Όπως είπαν, εργάζονται για να «διαταραχθεί η απερίσκεπτη εκστρατεία δολιοφθοράς» σε όλη την Ευρώπη από τη Ρωσία, για να πιέσουν για αποκλιμάκωση στον πόλεμο Ισραήλ-Γάζας και για την αντιτρομοκρατία ώστε να αποτρέψουν το αναζωπυρούμενο Ισλαμικό Κράτος.



«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η διεθνής παγκόσμια τάξη πραγμάτων – το ισορροπημένο σύστημα που οδήγησε σε σχετική ειρήνη και σταθερότητα και παρείχε άνοδο του βιοτικού επιπέδου, των ευκαιριών και της ευημερίας – απειλείται με τρόπο που δεν έχουμε δει από τον Ψυχρό Πόλεμο. Η επιτυχής καταπολέμηση αυτού του κινδύνου» είναι το θεμέλιο της ειδικής σχέσης μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ» τονίζουν.



Μία από τις «άνευ προηγουμένου σειρά απειλών» που αντιμετωπίζουν και οι δύο χώρες είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος διανύει τον τρίτο χρόνο μετά τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.



Ο Ρίτσαρντ Μουρ και ο Ουίλιαμ Μπερνς δήλωσαν ότι «το να παραμείνουμε σταθεροί (στην υποστήριξη του Κιέβου) είναι πιο ζωτικής σημασίας από ποτέ», διαμηνύοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν θα πετύχει».



Ο πόλεμος έδειξε πώς η τεχνολογία μπορεί να αλλάξει την πορεία του πολέμου και τόνισε την ανάγκη «προσαρμογής, πειραματισμού και καινοτομίας», είπαν.



Συνέχισαν: «Πέρα από την Ουκρανία, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μαζί για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την απερίσκεπτη εκστρατεία δολιοφθοράς σε όλη την Ευρώπη που διεξάγεται από τη ρωσική υπηρεσία πληροφοριών και την κυνική χρήση της τεχνολογίας για τη διάδοση ψεμάτων και παραπληροφόρησης που έχουν σχεδιαστεί για να φέρουν διαίρεση μεταξύ μας».



Οι δύο άνδρες έκαναν επίσης την πρώτη τους κοινή δημόσια ομιλία στο FT Weekend Festival στο Λονδίνο το Σάββατο.



Ο Μπερνς είπε στους παρευρισκόμενους ότι δεν έχει στη διάθεσή του στοιχεία ότι ο Πούτιν δεν κρατά «σφιχτά» την εξουσία, με τον Σερ Ρίτσαρντ να παρατηρεί: «Κάποιος μπορεί να κρατά σφιχτά την εξουσία, αλλά να μην την κρατά σταθερά… Ποτέ μην συγχέετε τα δύο».



Το γεγονός ότι οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών χρησιμοποιούν εγκληματικά στοιχεία για επιχειρήσεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη είναι ένα σημάδι ότι είναι «λίγο απελπισμένοι», δήλωσε δε ο επικεφαλής της MI6.



Αμφότερες οι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών βλέπουν την άνοδο της Κίνας ως την κύρια πρόκληση του αιώνα σε επίπεδο πληροφοριακό και γεωπολιτικό. Έχουν αναδιοργανώσει τις υπηρεσίες τους «για να αντικατοπτρίζουν αυτή την προτεραιότητα», δηλώνουν στο άρθρο τους.

Λωρίδα της Γάζας

Είπαν επίσης ότι έχουν πιέσει «σκληρά» για αυτοσυγκράτηση και αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και εργάζονται «ασταμάτητα» για να εξασφαλίσουν μια κατάπαυση του πυρός και μια συμφωνία ομήρων.



Ο κ. Μπερνς, ο ρόλος του οποίου στις προσπάθειες κατάπαυσης του πυρός κρίνεται ως σημαντικός, άφησε να εκδηλωθεί στην εκδήλωση των FT ότι ενδέχεται να κατατεθεί μια πιο λεπτομερής πρόταση τις επόμενες ημέρες.



«Αυτό είναι τελικά ζήτημα πολιτικής βούλησης», διευκρίνισε, συμπληρώνοντας ότι τρέφει μεγάλες ελπίδες πως οι ηγέτες και στις δύο πλευρές θα κάνουν μια συμφωνία.



Έχουν περάσει 11 μήνες από τότε που η Χαμάς επιτέθηκε στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους και κρατώντας άλλους 251 ομήρους.



Περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τότε, στη συνεχιζόμενη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.



Πηγή: skai.gr

