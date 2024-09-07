Ο Στάρμερ στο Δουβλίνο για «νέα εποχή» στις διμερείς σχέσεις

Ο Κιρ Στάρμερ έφτασε σήμερα στο Δουβλίνο στην πρώτη επίσκεψη Βρετανού πρωθυπουργού στην Ιρλανδία εδώ και πέντε χρόνια με στόχο να εγκαινιάσει «μια νέα εποχή» στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Ιρλανδό ομόλογό του Σάιμον Χάρις στην κατοικία του.

Ο Χάρις δήλωσε «πολύ χαρούμενος που οι βρετανοϊρλανδικές σχέσεις βρίσκονται σε νέο δρόμο».

«Σήμερα μάλλον θα προσπαθήσουμε να καθορίσουμε με τι θα μοιάζει πραγματικά ο επαναπροσδιορισμός» των διμερών σχέσεων, σημείωσε, ενώ πρόσθεσε ότι αυτές θα πρέπει να βασίζονται «στην ειρήνη, την ευημερία, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη φιλία».

Από την πλευρά του ο Στάρμερ εκτίμησε ότι η επίσκεψή του είναι «πραγματικά σημαντική» για την κυβέρνησή του.

«Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ και που θα έχω την ευκαιρία να ανανεώσω τη φιλία μεταξύ των χωρών μας», επεσήμανε, εκτιμώντας ότι «αυτή η νέα έναρξη» στις διμερείς σχέσεις «μπορεί να είναι σημαντική» και «βαθιά».

Οι δύο πρωθυπουργοί πρόκειται να συζητήσουν μεταξύ άλλων τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη στήριξη προς το Κίεβο, τη σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά και την ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ της Ιρλανδίας και της Βρετανία.

Πριν τις συνομιλίες τους Στάρμερ και Χάρις αντάλλαξαν μπροστά στις κάμερες τις φανέλες των εθνικών ομάδων της Αγγλίας και της Ιρλανδίας, ενώ αργότερα θα παρακολουθήσουν μαζί αγώνα τους.

Πριν την άφιξη του Στάρμερ στο Δουβλίνο, το Λονδίνο είχε εκτιμήσει σε ανακοίνωσή του ότι η επίσκεψη αυτή σηματοδοτεί «μια νέα εποχή συνεργασίας και φιλίας» μεταξύ των δύο χωρών.

Ο προηγούμενος Βρετανός πρωθυπουργός που είχε επισκεφθεί την Ιρλανδία ήταν ο Μπόρις Τζόνσον το 2019, εν μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελλών για το Brexit.

Όμως μετά την εκλογή των Εργατικών και την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Στάρμερ τον Ιούλιο, και σε κάποιο βαθμό επί πρωθυπουργίας Ρίσι Σούνακ, οι διμερείς σχέσεις έχουν αναθερμανθεί λίγο.

Ο Χάρις έγινε πρωθυπουργός της Ιρλανδίας τον Απρίλιο και ήταν ο πρώτος ξένος ηγέτης που έγινε δεκτός από τον Στάρμερ. Είχε προσκληθεί στο Τσέκερς, την επίσημη θερινή κατοικία των Βρετανών πρωθυπουργών, λίγο πριν τη σύνοδο Ευρωπαίων ηγετών κοντά στην Οξφόρδη.

Τότε οι δύο άνδρες είχαν δηλώσει ότι «έχει έρθει η ώρα να επανεκκινήσει η συνεργασία» μεταξύ των χωρών τους, μετά το δημοψήφισμα για το Brexit το 2016.

Η αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ είχε θεωρηθεί πηγή αποσταθεροποίησης για τις σχέσεις μεταξύ της Ιρλανδίας και της βρετανικής επαρχίας της Βόρειας Ιρλανδίας, ένα γεγονός που είχε προκαλέσει την ανησυχία του Δουβλίνου.

Εξάλλου ο Στάρμερ δεσμεύθηκε να επανεξετάσει έναν αμφιλεγόμενο νόμο που υιοθέτησαν οι Συντηρητικοί και ο οποίος έχει στόχο τον τερματισμό των διώξεων για τα εγκλήματα που συνδέονται με την περίοδο των ταραχών, όπως αποκαλούνται οι δεκαετίες βίας και συγκρούσεων στη Βόρεια Ιρλανδία.

Ο νόμος τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο και ώθησε την Ιρλανδία να προσφύγει κατά της Βρετανίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σήμερα Στάρμερ και Χάρις επανέλαβαν τη δέσμευσή τους στη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής του 1998, με την οποία τερματίστηκε η βία στη Βόρεια Ιρλανδία.

Στο Δουβλίνο ο Βρετανός πρωθυπουργός πρόκειται επίσης να συναντηθεί με επικεφαλής επιχειρήσεων και οικονομικούς παράγοντες της χώρας για να προωθήσει τις εμπορικές συναλλαγές και τις επενδύσεις μεταξύ των δύο χωρών.

