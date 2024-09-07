Η Ουκρανία χτύπησε με drone αποθήκη πυρομαχικών στην Βορονέζ

Η Ουκρανία έπληξε με drone αποθήκη πυρομαχικών στη ρωσική περιφέρεια Βορονέζ στη διάρκεια της νύκτας, δήλωσε σήμερα ουκρανική πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας, προσθέτοντας ότι το Κίεβο εκτιμά ότι η αποθήκη αυτή χρησιμοποιείται από τις ρωσικές δυνάμεις για τη μεταφορά πυρομαχικών και εξοπλισμού στο ουκρανικό μέτωπο.
Ο Αλεξάντρ Γκούσεφ, κυβερνήτης της Βορονέζ, επεσήμανε στο Telegram ότι "εκρηκτικά αντικείμενα" πυροδοτήθηκαν έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Οστορογκόζκι.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν θύματα, όμως σε μέρος της περιφέρειας κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με εκατοντάδες ανθρώπους να απομακρύνονται από τις εστίες τους και έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο να κλείνει.
Η ουκρανική πηγή, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, δήλωσε στο Reuters ότι την επιχείρηση διεξήγαγε η SBU, η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της Ουκρανίας.
"Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ακόμη τέσσερις θύλακες ισχυρής φωτιάς στο σημείο, ενώ παρατηρούνται εκρήξεις πυρομαχικών", επεσήμανε.
Η πηγή διευκρίνισε ότι η αποθήκη βρίσκεται στο χωριό Σολντάτσκοε, το οποίο απέχει περίπου 130 χιλιόμετρα από την κοντινότερη περιοχή που βρίσκεται υπό ουκρανικό έλεγχο.
