Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε σήμερα ότι το Κίεβο ελέγχει 74 κοινότητες εντός του ρωσικού εδάφους, όπου οι ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν την περασμένη εβδομάδα αιφνιδιαστική επίθεση, αναγκάζοντας δεκάδες χιλιάδες αμάχους να εγκαταλείψουν την περιοχή.

«Παρά τις δύσκολες και σφοδρές μάχες, η προέλαση των δυνάμεών μας στην περιοχή του Κουρσκ συνεχίζεται (…) Υπάρχουν 74 οικισμοί υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας» ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Telegram.

Ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού Ολεξάντρ Σίρσκι, ενημερώνοντας τον Ζελένσκι μέσω βιντεοκλήσης, είπε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις προωθήθηκαν κατά 1-3 χιλιόμετρα μέσα στις τελευταίες 24 ώρες και στο διάστημα αυτό κατέλαβαν 40 τετραγωνικά χιλιόμετρα νέων ρωσικών εδαφών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

