Η Ρωσία απέσυρε στρατεύματα από τη Νότια Ουκρανία και τα επανέφερε στο δικό της έδαφος, στην προσπάθειά της να αποκρούσει την κλιμακούμενη εισβολή του Κίεβου, δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος την Τρίτη, σύμφωνα με το Politico.

Η συνεχιζόμενη επίθεση-έκπληξη της Ουκρανίας έχει προκαλέσει αναστάτωση στη Μόσχα και οργή στον Βλαντιμιρ Πούτιν, καθώς το Κίεβο κατάφερε να καταλάβει δεκάδες οικισμούς και μεγάλες εκτάσεις στις περιοχές Κουρσκ και Μπελγκοροντ στα νότια της Ρωσίας.

“Η Ρωσία έχει μεταφέρει ορισμένες από τις μονάδες της που βρισκόντουσαν στη Ζαπορίζια και στη Χερσώνα” δήλωσε στο Politico ο Dmytro Lykhoviy, εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού.

Το Κρεμλίνο επιτέθηκε στη Ζαπορίζια και στη Χερσόνα τις πρώτες μέρες που ο Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία, στις αρχές του 2022. Το Politico αναφέρει πως δεν κατέστη εφικτό να επιβεβαιώσει πόσα στρατεύματα μεταφέρθηκαν πίσω στα σύνορα της Ρωσίας, αν και ο Lykhoviy αναφέρθηκε σε σχετικά “μικρό αριθμό”.

Ωστόσο, σε μια προσπάθεια να βάλουν φρένο στην ουκρανική επέλαση, ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν την επίθεσή τους στο Ποκρόβσκ αλλά και σε άλλα σημεία στην περιοχή Ντονετσκ της Ουκρανίας -σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο του ουκρανικού στρατού-, σε ένα από τα πιο φλέγοντα σημεία, όπου η Ρωσία κερδίζει έδαφος.

Ο Lykhoviy πάντως μιλώντας στην ουκρανική τηλεόραση δήλωσε επίσης πως η Ρωσία μεταφέρει προσωπικό της και “σε άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Κουρσκ.”

Σε μια τεταμένη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στη Ρωσία, οι τοπικές αρχές περιέγραψαν στον εξοργισμένο Πούτιν πώς οι ουκρανικές δυνάμεις κατάφεραν την περασμένη εβδομάδα να περάσουν από τα λιγοστά ρωσικά στρατεύματα που βρισκόντουσαν στον νότο, οδηγώντας πάνω από 200.000 ανθρώπους σε μαζικές εκκενώσεις περιοχών.

Ενώ η Ουκρανία καταλαμβάνεται ρωσικά εδάφη, οι Ρώσοι διοικητές αρχικά υποβάθμισαν την επίθεση, επιμένοντας πως ο στρατός είχε την κατάσταση υπό έλεγχο. Αλλά μια εβδομάδα αργότερα οι Ουκρανοί έχουν καταλάβει 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ρωσικού εδάφους.

Στη Μόσχα τη Δευτέρα, σύμμαχος του Πούτιν επέρριψε τις ευθύνες για την ουκρανική εισβολή στον ρωσικό στρατό, λέγοντας πως δεν ήταν προετοιμασμένος να αποτρέπει μια ουκρανική επίθεση, συμπληρώνοντας πως τα ρωσικά συνοριακά στρατεύματα έμαθαν τελευταία για τη συνεχιζόμενη ουκρανική επίθεση, αφήνοντάς του ελάχιστο χρόνο να αντιδράσουν.

