Μεγάλη ναυτική αμυντική άσκηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο βόρειο τμήμα του Ιράν, προκαλώντας συναγερμό στις δυτικές χώρες ενόψει και του επικείμενου χτυπηματος της Τεχεράνης στο Ισραήλ, ως αντίποινα για τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ, η ναυτική άσκηση διεξάγεται στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της πόλης Άσταρα, στην Κασπία Θάλασσα και όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, δεν αποκλείεται να συνδέεται με το πιθανό χτύπημα στο Ισραήλ.

Στο Τελ Αβίβ, πάντως, παρακολουθούν στενά τις κινήσεις της Τεχεράνης, ανεβάζοντας το επίπεδο επιφυλακής, καθώς όλες οι πληροφορίες συντείνουν σε ένα χτύπημα του Ιράν το αμέσως επόμενο διάστημα.

