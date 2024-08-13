Iσραήλ: Κατ' οίκον περιορισμό για τους στρατιώτες που βίασαν Παλαιστίνιο

Ισραηλινοί στρατιωτικοί εισαγγελείς ζήτησαν να αφεθούν ελεύθεροι και να τεθούν σε κατ' οίκον περιορισμό οι στρατιώτες που κατηγορούνται ότι εμπλέκονται στη σεξουαλική κακοποίηση ενός Παλαιστίνιου κρατούμενου, εν αναμονή περαιτέρω έρευνας.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα ότι οι στρατιωτικοί εισαγγελείς ζήτησαν οι στρατιώτες να τεθούν σε κατ' οίκον περιορισμό τουλάχιστον μέχρι τις 22 Αυγούστου.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένα δικαστήριο αναμένεται να εγκρίνει την απελευθέρωση πέντε εφέδρων στο πλαίσιο ενός σχεδίου που συμφωνήθηκε τόσο από τη στρατιωτική εισαγγελία όσο και από την ομάδα υπεράσπισης των στρατιωτών.

Ένα βίντεο που διέρρευσε την περασμένη εβδομάδα που έδειχνε Ισραηλινούς στρατιώτες να βιάζουν ομαδικά έναν Παλαιστίνιο κρατούμενο στο Σντε Τεϊμάν προκάλεσε σοκ σε μέρος της ισραηλινής κοινής γνώμης, αλλά πολλοί άλλοι, μεταξύ των οποίων μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης, κατήγγειλαν τις συλλήψεις στρατιωτών και επιχείρησαν να εμποδίσουν τις συλλήψεις τους, ενώ συγκρούστηκαν με την αστυνομία και άλλες ισραηλινές δυνάμεις.

Οι στρατιώτες συνελήφθησαν με την κατηγορία της σεξουαλικής επίθεσης σε ένα μέλος της Χαμάς τόσο σοβαρά που χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο τραυματισμένος.

Η επίθεση στον κρατούμενο πιστεύεται ότι ήταν τόσο βάναυση που, μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το θύμα δεν μπορεί να περπατήσει.

Η ισραηλινή στρατονομία συνέλαβε αρχικά 10 στρατιώτες στη Σντε Τεϊμάν. Πέντε από αυτούς αφέθηκαν ελεύθεροι.

Εκθέσεις και αναφορές πολλών οργανισμών κάνουν λόγο για απάνθρωπες συνθήκες κράτησης Παλαιστινίων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές, και σημειώνονται τακτικά περιστατικά κακοποίησης, βασανιστηρίων, σεξουαλικών επιθέσεων και βιασμών.

Την περασμένη εβδομάδα η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε έκθεση που δημοσίευσε έκανε λόγο για αυθαίρετες και παρατεταμένες κρατήσεις και για κρατήσεις Παλαιστινίων στην απομόνωση από τις ισραηλινές αρχές από τον περασμένο Οκτώβριο.

Τουλάχιστον 53 κρατούμενοι από τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη πέθαναν ενώ βρίσκονταν υπό ισραηλινή κράτηση από τις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την έκθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

