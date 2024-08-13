Ιράν: Βιομηχανία εκτελέσεων καταγγέλλει ο ΟΗΕ

Μπορεί η εκλογή του Μασούντ Πεζεσκιάν στην προεδρία του Ιράν να δημιούργησε κάποιες ελπίδες για χαραμάδες ελευθερίας στη χώρα, αλλά από τη μια ο ακήρυχτος πόλεμος και από την άλλη το άτεγκτο καθεστώς της θρησκευτικής ηγεσίας στην Τεχεράνη δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Ένα από τα πιο μελανά σημεία, ενδεικτικό της εσωτερικής κατάστασης στη χώρα, αφορά και την ευκολία με την οποία επιβάλλεται και εκτελείται σταθερά η θανατική ποινή. Κάτι που επιβεβαιώθηκε και την προηγούμενη εβδομάδα από τα στοιχεία που ανακοίνωσε η εκπρόσωπος Τύπου του ΟΗΕγια τα ανθρώπινα δικαιώματα



Συνολικά 345 εκτελέσεις ως τώρα

«Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τυρκ, είναι εξαιρετικά ανήσυχος για την πληροφορία ότι μέσα σε δύο ημέρες εκτελέστηκαν από τις ιρανικές αρχές τουλάχιστον 29 άνθρωποι σε όλη τη χώρα.Έχουμε επιβεβαιώσει ότι συνολικά 38 άνθρωποι εκτελέστηκαν τον Ιούλιο. Αυτό ανεβάζει τον αναφερόμενο αριθμό εκτελεσθέντων σε 345 συνολικά για τη χρονιά αυτή. Ανάμεσα τους και 15 γυναίκες» όπως επισημάνθηκε στη σχετική συνέντευξη Τύπου.Μάλιστα μια μέρα αργότερα η Διεθνής Αμνηστία έκανε λόγο για 36 εκτελέσεις μόνο σε ένα 24ωρο. Ανάμεσά τους και ο 34χρονος ακτιβιστής Ρέζα Ραζάεϊ, ο οποίος ήταν ενεργός στο κίνημα «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία».Οι περισσότερες εκτελέσεις γίνονται δια απαγχονισμού, ενώ συνήθως δεν ενημερώνονται εκ των προτέρων οι συγγενείς ή οι δικηγόροι των καταδικασμένων σε θάνατο. Σύμφωνα με τα στοιχεία ανθρωπιστικών οργανώσεων πολίτες από μειονότητες, όπως οι Κούρδοι ή οι Βαλούχοι υπερεκπροσωπούνται στις λίστες του θανάτου σε σχέση με τα ποσοστά τους μεταξύ του συνολικού πληθυσμού.Για βιομηχανία μαζικών εκτελέσεων έκανε λόγο και η οργάνωση «Ιran Human Rights», ζητώντας την άσκηση ακόμα μεγαλύτερης πίεσης, πολιτικής και οικονομικής προς το καθεστώς. Το Ιράν, μαζί με την Κίνα θεωρούνται οι «πρωταθλητές» παγκοσμίως στην επιβολή, αλλά και εκτέλεση της θανατικής ποινής, η οποία μπορεί να επιβληθεί για μια σειρά αδικήματα, όπως για φόνο, ένοπλη ληστεία, διακίνηση ναρκωτικών, απαγωγή, βιασμό, παιδεραστία, ομοφυλοφιλία, κατασκοπία, τρομοκρατία, αποστασία.«Η επιβολή της θανατικής ποινής για αδικήματα που δεν αφορούν δολοφονίες εκ προθέσεως είναι ασυμβίβαστη με τα διεθνή ανθρωπιστικά κριτήρια, όπως επανειλημμένα έχουμε τονίσει» επανέλαβε η εκπρόσωπος του ΟΗΕ.Θεωρητικά η ποινή υπάρχει ακόμα στο Δίκαιο περίπου 50 χωρών παγκοσμίως, αλλά αρκετές από αυτές έχουν σταματήσει να την επιβάλλουν. Υπολογίζεται ότι τον περασμένο χρόνο εκτελέστηκαν στο Ιράν 830 άνθρωποι, αριθμός ρεκόρ, κάτι που συνδεόταν προφανώς με τη γενικότερη πολιτική κατάσταση, αλλά και τις διαμαρτυρίες που είχαν ξεσπάσει ενάντια στην καταπίεση των γυναικών.

