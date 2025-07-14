Έχουν περάσει 866 ημέρες από τότε που ανακαλύφθηκε η σορός της μικρής κόρης της Κονστάνς Μάρτεν και του Mαρκ Γκόρντον, Βικτώρια, μέσα σε μια σακούλα από τα Lidl σε ένα χωράφι κοντά στο Μπράιτον, σύμφωνα με το BBC

Οι παθολόγοι δεν είναι ακόμη σίγουροι για το πώς ακριβώς πέθανε - αλλά σήμερα οι ένορκοι αποφάσισαν ότι αυτό που τελικά οδήγησε στο θάνατό της ήταν η απόφαση των γονιών της να την πάρουν μαζί τους, κοιμώμενοι σε μια σκηνή τις παγωμένες νύχτες του χειμώνα.

Και οι δύο καταδικάστηκαν σήμερα για ανθρωποκτονία από βαριά αμέλεια, αφού οι ένορκοι εξέδωσαν ομόφωνη ετυμηγορία.

Ήταν ήδη γνωστό οι Μάρτεν και Γκόρντον είχαν καταδικαστεί για εξαπάτηση της δικαιοσύνης και απόκρυψη της γέννησης ενός μωρού κατά τη διάρκεια προηγούμενης δίκης - αλλά τώρα κρίθηκαν επίσης ένοχοι για κακοποίηση ανηλίκου

Η πληροφορία αυτή κρατήθηκε κρυφή από τους ενόρκους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το ζευγάρι θα μπορούσε να έχει μια δίκαιη δίκη για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Η αρχή της ιστορίας

Από το εδώλιο του Old Bailey, η Κονστάνς επέμενε επανειλημμένα ότι αυτή και ο Mαρκ ήταν καλοί γονείς.

«Δεν υπάρχει κυριολεκτικά τίποτα που δεν θα έκανα για τα παιδιά μου», είπε, προσθέτοντας ότι «Εγώ και ο Μαρκ αγαπάμε τα παιδιά μας περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο».

Το γεγονός ότι τα τέσσερα πρώτα παιδιά τους, είχαν όλα μεταφερθεί σε ίδρυμα και το πέμπτο πέθανε σε μια παγωμένη σκηνή, ήταν λάθος όλων εκτός από δικό τους, επέμεινε.

Η Μάρτεν παραπονέθηκε ότι η πλούσια οικογένειά της δεν συμπαθούσε τον Γκόρντον και ισχυρίστηκε ότι χρησιμοποίησαν τον πλούτο και την επιρροή τους για να παρέμβουν οι κοινωνικές υπηρεσίες και να «κλέψουν» τα παιδιά της, σημειώνει η Daily Mail.

Αλλά η επίσημη καταγραφή των όσων πραγματικά συνέβησαν δίνει μια πολύ διαφορετική εικόνα για τις γονεϊκές ικανότητες της Μάρτεν και του Γκόρντον.

Οι ένορκοι δεν είχαν πρόσβαση στους φακέλους επειδή η υπόθεση ανθρωποκτονίας επικεντρώθηκε στο πέμπτο παιδί τους, τη Βικτώρια.

Όμως, περισσότερες από 100 σελίδες, δείχνουν τι πραγματικά έχει συμβεί.

Η συμπεριφορά των Mάρτεν και Γκόρντον αμφισβητήθηκε επίσης επανειλημμένα, ενώ εκφράστηκαν ανησυχίες ότι αν τα παιδιά έμεναν υπό τη φροντίδα του ζευγαριού θα μπορούσαν να εκτεθούν σε ενδοοικογενειακή βία και θα κινδύνευαν ακόμη και να τραυματιστούν τα ίδια.

Μετά από ακρόαση πέρυσι, η δικαστής Madeleine Reardon έκρινε ότι υπήρχε έντονο δημόσιο συμφέρον να γίνει κατανοητή η λήψη αποφάσεων του Οικογενειακού Δικαστηρίου.

Πρόσθεσε ότι, ανεξάρτητα από την έκβαση της ποινικής δίκης, η διαδικασία παρείχε κρίσιμο υπόβαθρο για την απόφαση του ζευγαριού να ζήσει «εκτός δικτύου» για να αποφύγει τις κοινωνικές υπηρεσίες.

Κατέστησε επίσης σαφές ότι οι πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της δίκης ήταν «μερικές και ελλιπείς». Πράγματι, ο δικαστής Reardon δήλωσε ότι οι «διάφορες αναφορές» που έδωσε η Μάρτεν για το τι συνέβη ήταν ανακριβείς «από πολλές απόψεις».

Μεταξύ αυτών ήταν και ο ισχυρισμός ότι είχε μια μικρή «πτώση» από ένα παράθυρο όταν ήταν τριών μηνών έγκυος και βγήκε χωρίς καν να έχει μώλωπες.

Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι ο Γκόρντον προκάλεσε αυτούς τους τραυματισμούς.

Εξίσου κατατοπιστική είναι η εικόνα που προκύπτει από τις ακροάσεις για τη σχέση του ζευγαριού.

«Βλέπουν τα τρίτα μέρη ως πρόκληση για τη σχέση τους και θεωρούν όλες τις προσφορές υποστήριξης ως εχθρικές», παρατήρησε ο δικαστής σε μία από τις αποφάσεις του Οικογενειακού Δικαστηρίου που δημοσιεύτηκαν.

«Η έντονη εντύπωση που δίνουν οι γονείς είναι αυτή δύο ανθρώπων που είναι άγρια ενωμένοι σε έναν αδιάκοπο αγώνα εναντίον ενός ανύπαρκτου αντιπάλου».

Η σχέση αυτή είχε ξεκινήσει με μια τυχαία συνάντηση σε ένα κατάστημα στο Λονδίνο. Μέχρι το 2016, η Μάρτεν και ο Γκόρντον ήταν ζευγάρι - λαμβάνοντας μέρος σε μια μη νομικά δεσμευτική τελετή «γάμου» στο Περού, διακόπτοντας στη συνέχεια τις επαφές με την οικογένεια της Μάρτεν.

Αμέσως μετά, η Μάρτεν έμεινε έγκυος στο πρώτο τους παιδί.

Το ποινικό παρελθόν του Γκόρντον και η ψεύτικη προφορά

Όταν έμεινε έγκυος δε γνώριζε καθόλου το ποινικό παρελθόν του Γκόρντον - συγκεκριμένα ότι είχε εκτίσει 20 χρόνια σε φυλακή των ΗΠΑ, αφού είχε καταδικαστεί για βιασμό στα 14 του χρόνια. Τον Ιούνιο του 2017, αφού επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο από τα ταξίδια τους στη Νότια Αμερική, η Mάρτεν επισκέφθηκε ένα μαιευτήριο στο Λονδίνο. Δεν είχε ζητήσει καμία προγεννητική φροντίδα πριν από αυτό το σημείο και είπε στους γιατρούς ότι ζούσε σε ένα τροχόσπιτο.

Χωρίς καμία περαιτέρω επαφή από το ζευγάρι, οι κοινωνικές υπηρεσίες του Λονδίνου εξέδωσαν εθνικό συναγερμό τρεις μήνες αργότερα. Το NHS εκδίδει αυτά τα δελτία όταν μια έγκυος γυναίκα θεωρείται ότι χρειάζεται προστασία ή υποστήριξη.

Όταν η Μάρτεν επανεμφανίστηκε τον Νοέμβριο, βρισκόταν στην Ουαλία. Χρησιμοποιούσε ψεύτικη ιρλανδική προφορά και ισχυριζόταν ότι ήταν μια ταξιδιώτισσα ονόματι Isabella O'Brien, που «δραπέτευσε» από την οικογένειά της, η οποία την αποδοκίμαζε επειδή το μωρό της γεννιόταν εκτός γάμου.

Είπε ψέματα ότι ο Γκόρντον, ο οποίος ήταν παρών, ήταν απλώς ένας φίλος. Η Μάρτεν κατάφερε να γίνει πιστευτή καθ' όλη τη διάρκεια της γέννας, αλλά η απάτη της αποκαλύφθηκε όταν ένας κοινωνικός λειτουργός υπενθύμισε τον συναγερμό και κλήθηκε η αστυνομία, επιβεβαιώνοντας την ταυτότητα της Μάρτεν.

Η νέα μητέρα επέμεινε ότι μπορούσε να φροντίσει το μωρό της και ότι θα αναζητούσε δημοτική στέγη και επιδόματα.

Αλλά περαιτέρω ανησυχίες προκλήθηκαν όταν οι κοινωνικοί λειτουργοί διαπίστωσαν ότι το ζευγάρι ζούσε σε μια μουχλιασμένη σκηνή σε μια ερημιά δίπλα σε έναν αυτοκινητόδρομο κοντά σε μια Tesco.

Εκείνη η πρώτη γέννηση είδε επίσης τον Γκόρντον να φυλακίζεται για επίθεση σε γυναίκα αστυνομικό.

Αστυνομικές πηγές δήλωσαν στην Daily Mail ότι οι αστυνομικοί που επισκέφθηκαν το νοσοκομείο μίλησαν με τον Γκόρντον, ο οποίος τους έδωσε ένα ψεύτικο όνομα.

Αλλά η ημερομηνία γέννησης που έδωσε - 31 Απριλίου - ήταν η καταστροφή του. Ο Απρίλιος έχει μόνο 30 ημέρες. Όταν αυτό επισημάνθηκε, ακολούθησε συμπλοκή και επιτέθηκε σε δύο γυναίκες αστυνομικούς σε ένα «εξαιρετικά δυσάρεστο περιστατικό», όπως περιγράφεται.

Ο Γκόρντον χρειάστηκε να ακινητοποιηθεί με τη χρήση σπρέι προτού του περάσουν χειροπέδες.

Το 2018, η δικαστής Marjory Taylor αποφάσισε ότι θα πρέπει να επιβληθεί εξάμηνη εντολή επίβλεψης, ώστε οι κοινωνικές υπηρεσίες να μπορούν να τους παρακολουθούν όταν επιστρέψουν στο Λονδίνο από την Ουαλία.

Τα 4 από τα 5 παιδιά σε ανάδοχες οικογένειες

Όμως το Οικογενειακό Δικαστήριο χρειάστηκε να παρέμβει και πάλι τον Φεβρουάριο του 2021, όταν μια τοπική αρχή υποστήριξε ότι οι γονείς δεν είχαν φροντίσει για τις ιατρικές ανάγκες των παιδιών τους, ότι υπήρχε ενδοοικογενειακή βία και ότι «απέφυγαν τις προσπάθειες των κοινωνικών υπηρεσιών να ερευνήσουν και να προστατεύσουν τα παιδιά».

Μέχρι τότε η Mάρτεν και ο Γκόρντον είχαν αποκτήσει τρία παιδιά, τα οποία είχαν ήδη δοθεί σε ανάδοχες οικογένειες- λίγο αργότερα δόθηκε και το τέταρτο. Οι ακροάσεις καθυστερούσαν συχνά από το ζευγάρι. Σε μια περίπτωση, ο Γκόρντον ισχυρίστηκε ότι έπρεπε να βγάλει ένα δόντι, αναγκάζοντας την αναβολή της διαδικασίας.

«Με την πάροδο του χρόνου κατέστη σαφές... ότι οι γονείς απέφευγαν σκόπιμα να βρεθούν σε θέση όπου θα έπρεπε να αμφισβητήσουν τα στοιχεία της τοπικής αρχής και ότι επίσης αγωνιούσαν απεγνωσμένα να αποφύγουν να δώσουν οι ίδιοι στοιχεία», έγραψε ο δικαστής.

Το μωρό νούμερο πέντε - η Βικτώρια - γεννήθηκε σε ένα νοικιασμένο εξοχικό σπίτι την παραμονή των Χριστουγέννων του 2022.

Η πρώτη φορά που οι αρχές έμαθαν γι' αυτό ήταν όταν βρήκαν έναν πλακούντα στο πίσω μέρος του εγκαταλελειμμένου αυτοκινήτου του ζευγαριού, μαζί με τέσσερις κούκλες, προσεκτικά συσκευασμένες σε ένα κουτί Tupperware - οδυνηρά ενθύμια των τεσσάρων προηγούμενων παιδιών που είχαν τεθεί υπό φροντίδα.

Μέσα σε λίγες ημέρες, το θέμα βρέθηκε και πάλι ενώπιον του δικαστηρίου, το οποίο επέβαλε προσωρινή εντολή φροντίδας για το μωρό τους, η οποία επέτρεπε την ανάθεσή του σε ανάδοχη οικογένεια μόλις βρεθεί.

Κατά τραγικό τρόπο για τη μικρή Βικτώρια, αυτό δεν επρόκειτο να συμβεί ποτέ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.