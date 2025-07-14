Ένας συνασπισμός πολιτειών όπου επικεφαλής είναι κυρίως Δημοκρατικοί κατέθεσε σήμερα αγωγή αμφισβητώντας την κίνηση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να παρακρατήσει περίπου 6,8 δισεκατομμύρια δολάρια από την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση που εγκρίθηκε από το Κογκρέσο για τα σχολεία K-12.

Γενικοί εισαγγελείς και κυβερνήτες από 24 πολιτείες και την Περιφέρεια της Κολούμπια κατέθεσαν μήνυση σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ, υποστηρίζοντας ότι το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ και το γραφείο διαχείρισης και προϋπολογισμού έριξαν τα σχολεία στο χάος παγώνοντας αντισυνταγματικά τη χρηματοδότηση για έξι προγράμματα που ενέκρινε το Κογκρέσο.

Το πάγωμα επεκτάθηκε στη χρηματοδότηση που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση των μεταναστών εργατών γης και των παιδιών τους, την πρόσληψη και εκπαίδευση εκπαιδευτικών, την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, τον ακαδημαϊκό εμπλουτισμό και τα προγράμματα μετά το σχολείο όπως επίσης και τα θερινά προγράμματα.

Η διοίκηση πάγωσε επίσης τη χρηματοδότηση για την υποστήριξη των δεξιοτήτων αλφαβητισμού και ετοιμότητας για εργασία σε ενήλικες.

Η κυβέρνηση ήταν νομικά υποχρεωμένη να αποδεσμεύσει τα χρήματα στις πολιτείες έως την 1η Ιουλίου, ανέφερε η αγωγή. Αντ' αυτού, το υπουργείο Παιδείας ενημέρωσε τις πολιτείες στις 30 Ιουνίου ότι δεν θα χορηγήσει τις επιχορηγήσεις στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων έως την προθεσμία αυτή. Ως λόγο επικαλέστηκε την αλλαγή στη διοίκηση.

Ένας εκπρόσωπος του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού (OMB) επικαλέστηκε μια «συνεχιζόμενη προγραμματική αναθεώρηση» της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης και είπε ότι τα αρχικά ευρήματα έδειξαν αυτό που χαρακτήρισε ως κατάχρηση των επιχορηγήσεων για την «επιδότηση μιας ριζοσπαστικής αριστερής ατζέντας».

Το OMB εξέφρασε επίσης αντιρρήσεις για τη χρήση των χρημάτων της επιχορήγησης για την υποστήριξη υποτροφιών για μαθήματα που αφορούσαν φοιτητές μετανάστες και μαθήματα που αφορούσαν θέματα ΛΟΑΤΚΙ+.

Οι πολιτείες υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών δήλωσαν ότι το σαρωτικό πάγωμα της χρηματοδότησης έχει διαταράξει τα σχολικά συστήματα, με αποτέλεσμα την ακύρωση ή βάζοντας σε κίνδυνο τα θερινά προγράμματα και τα προγράμματα μετά το σχολείο, καθώς και την αναστολή άλλων πρωτοβουλιών, με αποτέλεσμα οι σχολικές περιφέρειες να έχουν λίγο χρόνο να καλύψουν τα κενά που έχουν απομείνει στους προϋπολογισμούς τους.

Οι πολιτείες υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση παραβίασε το Σύνταγμα των ΗΠΑ αγνοώντας την αποκλειστική εξουσία που έχει το Κογκρέσο για τις δαπάνες και παραβίασε την ομοσπονδιακή διοικητική νομοθεσία παγώνοντας τα κεφάλαια χωρίς καμία αιτιολογημένη εξήγηση.

Οι πολιτείες αναφέρουν επίσης ότι η κυβέρνηση δεν τήρησε τις διαδικασίες του Νόμου περί Ελέγχου Κατασχέσεων, ο οποίος απαγορεύει στην εκτελεστική εξουσία να αρνείται μονομερώς να δαπανήσει κεφάλαια που έχουν διατεθεί από το Κογκρέσο, εκτός εάν ακολουθηθούν ορισμένα βήματα.

Η αγωγή έρχεται μετά από μια σειρά άλλων υποθέσεων που έχουν καταθέσει πολιτείες με επικεφαλής Δημοκρατικούς και άλλες, αμφισβητώντας τις σαρωτικές προσπάθειες της κυβέρνησης να παγώσει ή να τερματίσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση προγραμμάτων που δεν συμβαδίζουν με την ατζέντα του Τραμπ.

