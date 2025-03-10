Οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται στο Κουρσκ, πίσω από τις ουκρανικές γραμμές

Οι ρωσικές δυνάμεις προωθήθηκαν περαιτέρω στην περιφέρεια Κουρσκ σήμερα και πήραν θέσεις πίσω από τις ουκρανικές δυνάμεις στο πλαίσιο μιας μεγάλης επιχείρησης περικύκλωσης που έχει σκοπό να αναγκάσει χιλιάδες Ουκρανούς στρατιώτες είτε να τραπούν σε φυγή είτε να παραδοθούν στη δυτική Ρωσία.

Με τη ρωσική προώθηση χιλιάδες Ουκρανοί στρατιώτες κινδυνεύουν να περικυκλωθούν την ώρα που η Ουκρανία ετοιμάζεται για συνομιλίες με Αμερικανούς ανώτατους διπλωμάτες στη Σαουδική Αραβία αύριο, Τρίτη, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να πιέζει για ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο.

Τα ουκρανικά στρατεύματα κατέλαβαν περίπου 1.300 τετραγωνικά χιλιόμετρα της ρωσικής περιφέρειας Κουρσκ τον Αύγουστο σε αυτό που σύμφωνα με το Κίεβο ήταν μια προσπάθεια να αποκτήσει διαπραγματευτικό χαρτί σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις και να αναγκάσει τη Ρωσία να μετακινήσει δυνάμεις από την ανατολική Ουκρανία.

Όμως μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου η Ρωσία είχε ανακτήσει τουλάχιστον 800 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους στο Κουρσκ και τις τελευταίες ημέρες εξαπέλυσε μεγάλη επίθεση αλεξιπτωτιστών από διάφορες κατευθύνσεις που απειλεί να αποκόψει τις γραμμές εφοδιασμού της Ουκρανίας και ενδεχόμενες διαδρομές αποχώρησης.

Το ρωσικό πολεμικό μπλογκ Two Majors ανέφερε πως οι ρωσικές δυνάμεις καθάρισαν τον οικισμό Ιβασκόφσκι και ρωσικές μονάδες προωθούνταν στο λεγόμενο "καζάνι" στο Κουρσκ από τουλάχιστον επτά κατευθύνσεις.

Ο Γιούρι Ποντολιάκα, ένας γεννημένος στην Ουκρανία φιλορώσος μπλόγκερ στρατιωτικών θεμάτων, δήλωσε πως δυσκολεύθηκε να παρακολουθήσει τα γεγονότα καθώς η ρωσική προέλαση ήταν πολύ γρήγορη. Είπε πως ουκρανικές μονάδες εγκλωβίστηκαν σε πολλούς θύλακες στο Κουρσκ.

«Τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, ρωσικά στρατεύματα καθάρισαν τόσο έδαφος στην περιφέρεια Κουρκ όσο μερικές φορές δεν μπορούσαν να καθαρίσουν ούτε σε δυο μήνες», δήλωσε ένας Ρώσος μπλόγκερ που πρόσκειται στο υπουργείο Άμυνας με το όνομα Rybar.

«Το μέτωπο έχει διαρραγεί» είπε ο Rybar προσθέτοντας πως οι ρωσικές δυνάμεις παίρνουν θέσεις μέσα στα ουκρανικά σύνορα προκειμένου να αποκόψουν τους κύριους δρόμους που οδηγούν από το Κουρσκ προς την περιφέρεια Σούμι της Ουκρανίας.

Η ρωσική επίθεση προκαλεί ένα σοβαρό δίλημμα για την Ουκρανία ακριβώς την ώρα που το λιώσιμο του χιονιού μετατρέπει τους δρόμους σε λασπόδρομους: μήπως θα πρέπει να αποσυρθεί από το Κουρσκ και αν ναι, μπορεί να το κάνει χωρίς μια άτακτη φυγή προς τα σύνορα κάτω από έντονα ρωσικά πυρά;

Οι ρωσικές δυνάμεις ανέκτησαν την Κυριακή άλλους τρεις οικισμούς στο Κουρσκ αφού ειδικές δυνάμεις κινήθηκαν επί μίλια μέσω ενός αγωγού αερίου κοντά στην πόλη Σούντζα σην προσπάθεια να αιφνιδιάσουν τις ουκρανικές δυνάμεις.

Η ρωσική προώθηση το 2024 και η ανατροπή από τον Τραμπ της πολιτικής των ΗΠΑ απέναντι στην Ουκρανία και τη Ρωσία έχουν προκαλέσει φόβους σε ηγέτες στην Ευρώπη ότι η Ουκρανία θα χάσει τον πόλεμο και πως ο Τραμπ γυρίζει την πλάτη στην Ευρώπη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν τη στρατιωτική βοήθεια και το μοίρασμα μυστικών πληροφοριών με την Ουκρανία αυτόν τον μήνα αφού η συνάντηση ανάμεσα στον Τραμπ και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις 28 Φεβρουαρίου κατέληξε σε μια αντιπαράθεση μπροστά στα ΜΜΕ όλου του κόσμου.

Ο Ζελένσκι είπε την Κυριακή ότι έλαβε αναφορά από τον αρχηγό του ουκρανικού επιτελείου Ολεξάντρ Σίρσκι σχετικά με την επιχείρηση στο Κουρσκ. Δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες.

Το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας ανέφερε στην καθημερινή αναφορά του το απόγευμα της Κυριακής ότι οι ουκρανικές δυνάμεις απέκρουσαν 27 επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων κατά μήκος της πρώτης γραμμής στο Κουρσκ την Κυριακή.

