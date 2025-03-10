Τι θα σήμαινε διακοπή του Starlink για την Ουκρανία;

Από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η Ρωσία κατέστρεφε συστηματικά τις ουκρανικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου ηλεκτροδότησης και του διαδικτύου.



Η σωτηρία ήρθε από το Διάστημα: Αμέσως μετά τις πρώτες ρωσικές επιθέσεις, ο τότε αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, Μιχαΐλο Φέντοροφ, απηύθυνε τον Μάρτιο του 2022 μέσω X (πρώην Twitter) έκκληση στον Ίλον Μασκ να ενεργοποιήσει τους δορυφόρους Starlink για την Ουκρανία. Ο Μασκ απάντησε αμέσως, επίσης μέσω Χ: «Το Starlink είναι ενεργό, η αποστολή περισσότερων συσκευών λήψης σήματος έχουν δρομολογηθεί».



Έκτοτε, η δορυφορική υπηρεσία διαδικτύου που παρέχει η εταιρεία του Μασκ, SpaceX είναι κεντρικός πυλώνας της ουκρανικής άμυνας. Το Starlink χρησιμοποιείται κυρίως για τη λειτουργία των ουκρανικών drone αλλά και για διαδικτυακές εφαρμογές επικοινωνίας.

Ο απρόβλεπτος Ίλον Μασκ

Η εμπιστοσύνη της Ουκρανίας στον δισεκατομμυριούχο Μασκ κλονίστηκε σοβαρά ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2022. Κατά την πρώτη ουκρανική επίθεση με drone εναντίον του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα, ξαφνικά χάθηκε η επικοινωνία με όλα τα drone, τα οποία έπεσαν στο κενό, με αποτέλεσμα η αντεπίθεση να αποτύχει.



Έναν χρόνο αργότερα, αποκαλύφθηκε ότι ο ίδιος ο Ίλον Μασκ είχε διατάξει τους μηχανικούς του Starlink να απενεργοποιήσουν το σύστημα.



Μετά την επανεκλογή του Τραμπ, ο στενός του συνεργάτης Μασκ διαθέτει πλέον μεγαλύτερη δύναμη και ταυτόχρονα δεν υπόκειται σε άμεσο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Επομένως, το τι θα κάνει με το Starlink είναι αποκλειστικά δική του απόφαση, αν και ο ίδιος μόλις χθες, Κυριακή, δήλωσε ότι δεν προτίθεται να διακόψει το Starlink για την Ουκρανία.



Δεν αποκλείεται βέβαια κάποια στιγμή να πουλήσει το Starlink. Ένα τόσο στρατηγικά κρίσιμο σύστημα δορυφορικών επικοινωνιών θα μπορούσε να καταλήξει σε λάθος χέρια.

Πόσο πιθανή είναι μια διακοπή του Starlink;

Πάντως και πριν από το πρόσφατο διπλωματικό επεισόδιο στον Λευκό Οίκο, ο δισεκατομμυριούχος είχε χαρακτηρίσει «ψευδείς» τις αναφορές του Τύπου περί ενδεχόμενης διακοπής της υπηρεσίας Starlink.



Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της αναζητούν εντατικά στρατιωτικές εναλλακτικές λύσεις. Ωστόσο, τα συστήματα δορυφορικών επικοινωνιών που παρέχουν χώρες όπως η Σουηδία και η Γερμανία δεν μπορούν ακόμη να καλύψουν το κενό, το οποίο θα άφηνε μια διακοπή του.



Επιπλέον, ο Μασκ ενδέχεται να λάβει υπόψη του και οικονομικούς παράγοντες. Έχει επενδύσει τεράστια ποσά στο δίκτυο Starlink και δεν θέλει να αποθαρρύνει μελλοντικούς πελάτες.



Προς το παρόν, μόνο περίπου τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν το Starlink. Αυτό πιθανώς οφείλεται και στο υψηλό κόστος του. Μεγάλοι πελάτες του Starlink, όπως η Πολωνία, η Ιταλία, η Ινδονησία και η Γροιλανδία, αρχίζουν να εκφράζουν αμφιβολίες ως προς την αξιοπιστία του συστήματος, το οποίο εξαρτάται πλήρως από τις αποφάσεις του ιδιοκτήτη του.



Είναι πιθανό η πρόσβαση στο Starlink να περιοριστεί σταδιακά (downscaling), αρχικά για μη κρίσιμες χρήσεις, όπως η πολιτική χρήση στην Ουκρανία, στη συνέχεια για ορισμένα τμήματα της στρατιωτικής επικοινωνίας και τελικά για την πρώτη γραμμή του μετώπου – ασκώντας έτσι πίεση στην ουκρανική κυβέρνηση.



