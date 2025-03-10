Μια νέα εφαρμογή με την οποία οι παράτυποι μετανάστες θα μπορούν να «αυτοαπελαθούν» αντί να βρεθούν αντιμέτωποι με την πιθανή σύλληψη και κράτησή τους παρουσίασε σήμεραη κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η εφαρμογή της υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων, που φέρει την ονομασία CBP Home, θα προσφέρει τη δυνατότητα σε κάποιους να δηλώσουν την «πρόθεση αποχώρησής του» από τη χώρα. «Η CBP Home δίνει στους αλλοδαπούς την επιλογή να φύγουν τώρα και να αυτοαπελαθούν, ώστε να έχουν στο μέλλον την ευκαιρία να επιστρέψουν νόμιμα και να ζήσουν το αμερικάνικο όνειρο» υποστήριξε στην ανακοίνωσή της η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ. «Αν δεν το κάνουν θα τους βρούμε, θα τους απελάσουμε και δεν θα επιστρέψουν ποτέ», προειδοποίησε.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει υποσχεθεί να απελάσει αριθμό ρεκόρ παράτυπων μεταναστών. Ωστόσο, οι απελάσεις στις οποίες προχώρησε κατά τους πρώτους μήνες της θητείας του ήταν λιγότερες σε σύγκριση με τον μέσο όρο εκείνων που έγιναν κατά το οικονομικό έτος 2024, επί προεδρίας του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν. Η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να εφαρμόσει μέτρα που θα αναγκάσουν τους παράτυπους μετανάστες να φύγουν.

Η εφαρμογή CBP Home αντικαθιστά την προηγούμενη, την CBP One, την οποία είχε προωθήσει η κυβέρνηση Μπάιντεν. Εκείνη η εφαρμογή περιλάμβανε και τη δυνατότητα για περίπου 1 εκατομμύριο Μεξικανούς μετανάστες να προγραμματίσουν ραντεβού για να ζητήσουν την είσοδό τους στις ΗΠΑ από μια νόμιμη μεθοριακή διάβαση.

Οι Ρεπουμπλικάνοι επέκριναν το πρόγραμμα του Μπάιντεν υποστηρίζοντας ότι διευκόλυνε τη μαζική μετανάστευση στις ΗΠΑ, χωρίς να ελέγχονται επαρκώς οι επίδοξοι μετανάστες.

Ο Τραμπ κατέβασε την εφαρμογή CBP One λίγες ώρες αφού ανέλαβε τα καθήκοντά του, με αποτέλεσμα οι επίδοξοι μετανάστες που είχαν ήδη κλείσει ραντεβού να μην γνωρίζουν τι θα τους συμβεί στο μέλλον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.