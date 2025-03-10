Λογαριασμός
Ζελένσκι: Η Ουκρανία πάντα ήθελε ειρήνη

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόνισε ότι "η Ουκρανία επιδιώκει την ειρήνη από το πρώτο κιόλας δευτερόλεπτο του πολέμου"

Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε τη Δευτέρα προηγούμενες δηλώσεις του ότι η Ουκρανία επιδιώκει και πάντα θα επιδιώκει την ειρήνη.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόνισε ότι «η Ουκρανία επιδιώκει την ειρήνη από το πρώτο κιόλας δευτερόλεπτο του πολέμου και πάντα λέγαμε ότι ο μόνος λόγος που συνεχίζεται είναι η Ρωσία».

Ευχαρίστησε επίσης τους στρατιώτες της χώρας για τις υπηρεσίες τους.

Πηγή: skai.gr

Βολοντιμίρ Ζελένσκι Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία
