Ζελένσκι: Η Ουκρανία πάντα ήθελε ειρήνη

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε τη Δευτέρα προηγούμενες δηλώσεις του ότι η Ουκρανία επιδιώκει και πάντα θα επιδιώκει την ειρήνη.



Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόνισε ότι «η Ουκρανία επιδιώκει την ειρήνη από το πρώτο κιόλας δευτερόλεπτο του πολέμου και πάντα λέγαμε ότι ο μόνος λόγος που συνεχίζεται είναι η Ρωσία».



Ευχαρίστησε επίσης τους στρατιώτες της χώρας για τις υπηρεσίες τους.

Ukraine has been seeking peace since the very first second of the war, and we have always said that the only reason it continues is Russia.



I am grateful to every unit and every brigade defending Ukraine’s positions, ensuring the destruction of the occupiers, and making every… pic.twitter.com/Msi96V5Q5O March 10, 2025

Πηγή: skai.gr

