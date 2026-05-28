Παράνομες απορρίψεις λυματολάσπης σε δασικές εκτάσεις με ρεματιές στον δήμο Θέρμης, αποκάλυψε έρευνα του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα, δύο 57χρονοι κι ένας 31 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος, διαχείρισης αποβλήτων και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ένας εκ των 57χρονων, κατ' εντολή του δεύτερου, που είναι ιδιοκτήτης εργοστασίου επεξεργασίας και συντήρησης αλιευμάτων, φέρεται να μετέφερε τα τελευταία τέσσερα χρόνια ποσότητες λυματολάσπης με φορτηγό και τις απέρριπτε ανεξέλεγκτα σε ρεματιές δασικών περιοχών της Θέρμης.

Οι φορτώσεις φαίνεται πως πραγματοποιούνταν βραδινές ώρες, ώστε να αποφεύγεται ο εντοπισμός από τις Αρχές, ενώ οι απορρίψεις γίνονταν τα ξημερώματα της επόμενης μέρας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. Μάλιστα, σε τουλάχιστον μία περίπτωση, ο 31 ετών άντρας φέρεται να λειτουργούσε ως προπομπός, ελέγχοντας αν υπήρχε αστυνομική παρουσία στην περιοχή. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμη ένα σημείο όπου είχε απορριφθεί φορτίο με κομμάτια αμιαντολαμαρίνας.

Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι ο 57χρονος οδηγός του φορτηγού μετέφερε κατά διαστήματα μικρές ποσότητες της λυματολάσπης σε εταιρεία βιολιπασμάτων, προκειμένου να εξασφαλίζονται παραστατικά νόμιμης διαχείρισης και να δημιουργείται η εικόνα ότι η διάθεση των αποβλήτων γινόταν σύννομα.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι παράνομες απορρίψεις πραγματοποιούνταν κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, με στόχο την αποκόμιση σημαντικού οικονομικού οφέλους μέσω της αποφυγής του κόστους νόμιμης διαχείρισης των αποβλήτων, προκαλώντας με τις ενέργειες αυτές περιβαλλοντική υποβάθμιση και διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας στην περιοχή.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται με την εις βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.