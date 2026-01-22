Η διείσδυση της Μαρίας Καρυστιανού στην Κεντροαριστερά

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η έρευνα της Pulse, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, πραγματοποιήθηκε από την Παρασκευή 16 έως τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου. Δεν πρόλαβε, δηλαδή να συμπεριλάβει σχεδόν καθόλου ή στον βαθμό που απαιτείται τις αντιδράσεις της κοινής γνώμης μετά τη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού κατά των αμβλώσεων και το θέμα που άνοιξε ζητώντας δημόσιο διάλογο.

Η δημοσκόπηση αποτυπώνει τη μεγάλη διείσδυση που έχει στο Αριστερό και στο Κεντροαριστερό κοινό δείχνοντας τον δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσει η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Εξάγεται το συμπέρασμα πως για να διατηρήσει την απήχηση που έχει στο συγκεκριμένο χώρο οι τοποθετήσεις της σε κάποια ζητήματα θα πρέπει να είναι πιο «προσεκτικές». Εκτός και αν το «ζωτικό» πολιτικό πεδίο στον οποίο επιθυμεί να κινηθεί είναι άλλο και έχει αποφασίσει να απευθυνθεί περισσότερο σε δεξιόστροφα και πιο αντισυστημικά κοινά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Pulse, στο ερώτημα «πως θα αντιμετωπίζατε ενδεχόμενο νέο κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού», εμφανίζεται να έχει σημαντικότερη απήχηση στην Αριστερά (23% «θετικά», 25% «με ενδιαφέρον»), στην Κεντροαριστερά (20% «θετικά, 21% «με ενδιαφέρον») και σε όσους δεν τοποθετούν το εαυτό τους σε κάποιον ιδεολογικό χώρο (18% «θετικά», 18% «με ενδιαφέρον»). Στο κέντρο η Μαρία Καρυστιανού δείχνει να έχει μικρότερη απήχηση (15% «θετικά», 14% «με ενδιαφέρον»), όπως και στο χώρο της Δεξιάς (12% «θετικά», 19% «με ενδιαφέρον»), αλλά και στην Κεντροδεξιά (9% «θετικά», 8% «με ενδιαφέρον»).

Με δεδομένο πως η πλειοψηφία της γκρίζας ζώνης (περίπου 3/10) είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και κοντά στο 40% πολίτες που δεν ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές η Μαρία Καρυστιανού φαίνεται να έχει διείσδυση και στο συγκεκριμένο κοινό καθώς το 11% των αναποφάσιστων δηλώνουν πως αντιμετωπίζουν «θετικά» την πιθανότητα να φτιάξει νέο κόμμα και το 18% «με ενδιαφέρον».

Η δυνητική ψήφος για τη Μαρία Καρυστιανού φτάνει στο 31%, ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα στο 19% διατηρώντας ο πρώην πρωθυπουργός έναν πυρήνα ψηφοφόρων που φαίνεται να έχει το τελευταίο διάστημα. Η σύγκρουση για το ποιος θα είναι ο βασικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ήδη ξεκινήσει με το ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται στο παιχνίδι διατηρώντας τη δεύτερη θέση πίσω από τη Νέα Δημοκρατία.

Αυτό το ιδιαιτέρως ρευστό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί, εν αναμονή των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, δεν μεταβάλει την εικόνα που υπήρχε και μέσα στο 2025 ως προς την πρόθεση ψήφου. Η πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει να μην αμφισβητείται με την αντιπολίτευση να αδυνατεί να εμφανίσει εικόνα κυβερνησιμότητας. Η κινητικότητα που υπάρχει, ωστόσο αφορά και τη Νέα Δημοκρατία. Η γαλάζια παράταξη θα σταματήσει να αισθάνεται ασφαλής αν ένας ισχυρός πόλος αναδειχθεί τους επόμενους μήνες απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με τα σημερινά δεδομένα ο κατακερματισμός που υπάρχει στην αντιπολίτευση βοηθά την κυβερνητική παράταξη.

