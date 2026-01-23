Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η ακριβής τοποθεσία του κτιρίου εντός του Fort Tiuna όπου συνελήφθη ο Μαδούρο και οι λεπτομέρειες για το τι συνέβη όταν οι αμερικανικές δυνάμεις προσγειώθηκαν εκεί δεν έχουν αποκαλυφθεί πλήρως

Στις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Ιανουαρίου, όταν και ξεκίνησε η επίθεση των ΗΠΑ, πύραυλοι χτύπησαν στόχους σε όλη τη χώρα

Γύρω στις 1:30 π.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ακούστηκαν εκρήξεις στην παραλιακή πόλη Ιγκουερότε, περίπου 50 μίλια ανατολικά του Καράκας

Η σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Nικολάς Μαδούρο κατέληξε σε μια σφοδρή ανταλλαγή πυροβολισμών, κατά την οποία τα ελικόπτερα των ΗΠΑ εκτέθηκαν σε πολύ μεγάλο κίνδυνο, καθώς κατέβαιναν σε ένα ισχυρά οχυρωμένο συγκρότημα στο Καράκας, σύμφωνα με βίντεο μαρτύρων που ανέλυσε το CNN.

Ειδικότερα, το CNN ανέλυσε περισσότερα από 50 βίντεο και εικόνες που τραβήχτηκαν από αυτόπτες μάρτυρες και χαρτογράφησε τις διαδρομές πτήσης των αμερικανικών ελικοπτέρων.

Σύμφωνα με τα βίντεο, υπήρξε έντονη ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε αμερικανικά αεροσκάφη και της αεράμυνας της Βενεζουέλας.

Η ανάλυση δείχνει ότι υπήρξαν δύο κρίσιμα λεπτά μεταξύ της προσγείωσης ενός ελικοπτέρου στο έδαφος και της απογείωσής του, καθώς η ανταλλαγή πυρών συνεχίστηκε αμείωτη.

Αυτή η περίοδος ήταν η πιο «κρίσιμη», σύμφωνα με τους ειδικούς, καθώς το αεροσκάφος κινούταν αργά και σε χαμηλό υψόμετρο, καθιστώντας πολύ πιο εύκολο για τα πιο απλά οπλικά συστήματα να το στοχεύσουν.

Αυτό επιδεινώθηκε από το γεγονός ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν επιλέξει το πιο επικίνδυνο σημείο προσγείωσης – ακριβώς στο συγκρότημα του Μαδούρο.

Η επιδρομή στο Fort Tiuna, ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά συγκροτήματα της Βενεζουέλας, είχε προετοιμαστεί πολύ νωρίτερα.

Η ανάλυση των βίντεο

Στις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Ιανουαρίου, όταν και ξεκίνησε η επίθεση των ΗΠΑ, πύραυλοι χτύπησαν στόχους σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την ανάλυση βίντεο και δορυφορικών εικόνων από το CNN, οι εγκαταστάσεις ραντάρ, επικοινωνιών και αεροπορικής άμυνας καταστράφηκαν, δημιουργώντας διάδρομο για τα ελικόπτερα των ΗΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα, περισσότερα από 150 αεροσκάφη – συμπεριλαμβανομένων βομβαρδιστικών, μαχητικών, απογειώθηκαν από 20 βάσεις σε ξηρά και θάλασσα, σύμφωνα με τον στρατηγό της Πολεμικής Αεροπορίας Dan Caine, πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ.

Γύρω στις 1:30 π.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ακούστηκαν εκρήξεις στην παραλιακή πόλη Ιγκουερότε, περίπου 50 μίλια ανατολικά του Καράκας.

Το CNN εντόπισε βίντεο από αυτές τις αρχικές επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ιγκουερότε, όπου βρίσκονται τα συστήματα αεροπορικής άμυνας της Βενεζουέλας, συμπεριλαμβανομένου ενός ρωσικής κατασκευής συστήματος πυραύλων εδάφους-αέρος Buk-M2, σχεδιασμένου για να στοχεύει αεροσκάφη.

Ένα... «οργανωμένο χάος»

Στο Καράκας, στις 1:58 π.μ., δύο αμερικανικά μεταγωγικά ελικόπτερα MH-47 Chinook φαίνονται να πετούν χαμηλά προς το Fort Tiuna, παρακάμπτοντας τη στενή κοιλάδα στην οποία βρίσκεται η στρατιωτική βάση, σύμφωνα με βίντεο αυτόπτη μάρτυρα.

Ο Wes Bryant, συνταξιούχος αρχισμηνίας της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και πρώην ελεγκτής τακτικής αεροπορίας ειδικών επιχειρήσεων, περιέγραψε τη στρατηγική των ΗΠΑ να επιτεθούν προληπτικά στην περιοχή πριν τα ελικόπτερα προσγειωθούν ως «οργανωμένο χάος».

Η απομάκρυνση του Μαδούρο

Στη συνέχεια, βίντεο αποκαλύπτει αυτό που φαίνεται να είναι η απομάκρυνση του Νικοάλάς Μαδούρο από τη Βενεζουέλα.

Ένα λεπτό και 44 δευτερόλεπτα μετά την προσγείωση ενός ελικοπτέρου, το βίντεο δείχνει ένα σύννεφο σκόνης ακριβώς έξω από το οχυρωμένο συγκρότημα, στη συνέχεια μια ριπή ρουκετών, καθώς και ένα ελικόπτερο Chinook που απογειώνεται. Περίπου 20 δευτερόλεπτα αργότερα, ένα άλλο ελικόπτερο το ακολουθεί.

Ένα οχυρωμένο σπίτι

Η ακριβής τοποθεσία του κτιρίου εντός του Fort Tiuna όπου συνελήφθη ο Μαδούρο και οι λεπτομέρειες για το τι συνέβη όταν οι αμερικανικές δυνάμεις προσγειώθηκαν εκεί δεν έχουν αποκαλυφθεί πλήρως.

Η ανάλυση του CNN παρέχει ορισμένα στοιχεία για το πού μπορεί να βρισκόταν ο Μαδούρο, με βάση προηγούμενες αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ταιριάζουν με τις τοποθεσίες όπου προσγειώθηκε και απογειώθηκε το αμερικανικό ελικόπτερο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.