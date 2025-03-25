Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του σκοπεύει να "εφαρμόσει" τις συμφωνίες που ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, σε σχέση κυρίως με την εκεχειρία στη Μαύρη Θάλασσα μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, χαρακτηρίζοντάς τες "καλά μέτρα".

"Θα εργαστούμε για την υλοποίηση των συμφωνιών της συνάντησης Ουκρανίας-ΗΠΑ", δήλωσε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. "Θα είμαστε εποικοδομητικοί", πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι αντιτάχθηκε σε κάθε "αποδυνάμωση" των διεθνών κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, με την Ουάσινγκτον να δηλώνει έτοιμη να βοηθήσει τη Μόσχα να διευκολύνει την πρόσβαση των ρωσικών γεωργικών προϊόντων και λιπασμάτων στις παγκόσμιες αγορές.

"Θεωρούμε ότι αυτό είναι μια αποδυνάμωση θέσης και αποδυνάμωση των κυρώσεων", δήλωσε ο Ζελένσκι σχολιάζοντας αυτήν την αμερικανική πρόταση. Η πιθανότητα αυτή δεν ήταν "στην ατζέντα μας, η αμερικανική πλευρά την έθεσε" κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στο Ριάντ, πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι οι πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ που αφορούν εδάφη των οποίων την προσάρτηση διεκδικεί η Ρωσία ακολουθούν τη γραμμή του Κρεμλίνου.

Οι δηλώσεις του Στιβ Γουίτκοφ "συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό με τα μηνύματα του Κρεμλίνου", δήλωσε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής για την Ουκρανία που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στο Παρίσι, ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι αυτή θα έχει στόχο να καθοριστεί ποιες χώρες θα είναι έτοιμες να στείλουν στρατιωτική δύναμη σε ουκρανικό έδαφος σε περίπτωση εκεχειρίας με τη Ρωσία.

"Το καθήκον μας είναι να κατανοήσουμε ποιος είναι έτοιμος να θέσει σε εφαρμογή τις εγγυήσεις ασφαλείας" όσον αφορά την αποστολή στρατιωτικής δύναμης, υπογράμμισε.

Ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ από την πλευρά του, ζήτησε να διοργανωθούν νέες συνομιλίες για να διευθετηθούν οι "λεπτομέρειες" των συμφωνιών που ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

"Για την αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνιών, είναι σημαντικό να διοργανωθούν μόλις καταστεί δυνατόν πρόσθετες τεχνικές συνομιλίες ώστε να συμφωνήσουμε σε όλες τις λεπτομέρειες και τις τεχνικές πτυχές της εφαρμογής, της παρακολούθησης και του ελέγχου των συμφωνιών", δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.