Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε τη συμφωνία που ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος με την Ουκρανία για κατάπαυση πυρός στη Μαύρη Θάλασσα, ανοίγοντας τον δρόμο και επισήμως για την εφαρμογή της.

Η Μόσχα είχε δηλώσει στην Ουάσινγκτον ότι θα αποδεχθεί μία συμφωνία κατάπαυσης πυρός στη Μαύρη Θάλασσα, αν οι ΗΠΑ υποχρεώσουν την Ουκρανία να την τηρήσει.

Στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου αναφέρεται σαφώς η υποχρέωση των ΗΠΑ να βοηθήσουν στην εφαρμογή της συμφωνίας, ικανοποιώντας τον όρο που είχαν επιβάλει η Ρώσοι.

Πηγή: skai.gr

