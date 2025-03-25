«Οι ΗΠΑ ασκούν απαράδεκτη πίεση στη Γροιλανδία», δήλωσε σήμερα η πρωθυπουργός της Δανίας, σχολιάζοντας την επικείμενη επίσκεψη αμερικανικής αντιπροσωπείας υψηλόβαθμων αξιωματούχων, με επικεφαλής την σύζυγο του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, Ούσα Βανς.

«Πρέπει να πω πως πρόκειται για μία απαράδεκτη πίεση που ασκείται στη Γροιλανδία και τη Δανία σε αυτήν την περίπτωση. Και είναι μια πίεση στην οποία θα αντισταθούμε», είπε η Μέτε Φρεντέρικσεν στο TV2.

Την αντιπροσωπεία δεν προσκάλεσαν οι κυβερνήσεις της Γροιλανδίας ούτε της Δανίας αλλά ο Μπράιαν Χιουζ, εκπρόσωπος Τύπου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, είπε ότι η αποστολή στοχεύει να «μάθει τη Γροιλανδία, τον πολιτισμό της, την ιστορία της και τον λαό της».

Η Φρεντέρικσεν απέρριψε την ιδέα μιας ιδιωτικής επίσκεψης: «Δεν μπορείς να κάνεις μία ιδιωτική επίσκεψη με επίσημους εκπροσώπους μιας άλλης χώρας» τόνισε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά τους, οι ηγέτες της Γροιλανδίας έχουν δηλώσει ότι δεν πρόκειται να συναντηθούν με τους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Πηγή: skai.gr

