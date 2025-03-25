Συρία: Οι χριστιανοί σε κλίμα φόβου και ανασφάλειας

Η σφαγή αμάχων Αλαουιτών στις παράκτιες περιοχές της Συρίας στις αρχές Μαρτίου έθεσε σε συναγερμό και άλλες θρησκευτικές μειονότητες στη χώρα. Στις 6 Μαρτίου, δυνάμεις οπαδών του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ επιτέθηκαν στις δυνάμεις ασφαλείας του νέου καθεστώτος. Ακολούθησαν επιθέσεις εναντίον Αλαουιτών, στις οποίες σκοτώθηκαν πολλοί άμαχοι. Απ' ό,τι όλα δείχνουν, οι χριστιανοί μάλλον δεν αποτέλεσαν στόχο, όμως οι ψευδείς ειδήσεις καθώς και η αποτυχία της μεταβατικής κυβέρνησης να διαχειριστεί την έκρυθμη κατάσταση τροφοδότησαν τους φόβους των χριστιανών.



Πριν από την έναρξη του εμφυλίου πολέμου το 2011, οι χριστιανοί της Συρίας αποτελούσαν περίπου το 10% του πληθυσμού. Ουδείς γνωρίζει πόσοι από αυτούς ζουν σήμερα στη χώρα. Οι χριστιανοί της Συρίας ανήκουν σε συνολικά έντεκα διαφορετικά δόγματα, με την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία και την Μελχίτικη Ελληνική Καθολική Εκκλησία να αριθμούν τους περισσότερους πιστούς. Σημειώνουμε ότι οι Μελχίτες είναι Ουνίτες, αναγνωρίζουν δηλαδή ως προκαθήμενο τον Πάπα της Ρώμης. Στη Συρία υπάρχει ωστόσο και μια Προτεσταντική Εκκλησία, η οποία είχε περίπου 300.000 μέλη πριν από το 2011.

Δεν πείθει ο αλ Σάρα για τις προθέσεις του

Μετά την ανατροπή του Άσαντ στις 8 Δεκεμβρίου από την ισλαμιστική ομάδα Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), πολλοί χριστιανοί «φοβούνται τον εξισλαμισμό», λέει ο Ασάαντ Ελίας Κατάν, Σύρος ορθόδοξος θεολόγος από τον Λίβανο, που διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Μίνστερ. Η μεταβατική κυβέρνηση στη Συρία του Αχμέντ αλ Σάρα έχει στείλει θετικά μηνύματα σε όλα τα δόγματα στη Συρία δηλώνοντας ότι προτίθεται να σεβαστεί την ποικιλομορφία στη χώρα. Ο Σύρος θεολόγος διαπιστώνει ωστόσο μια «ασάφεια στο πολιτικό πρόγραμμα» της νέας ηγεσίας.



Εν μέσω αυτής της αμφίρροπης κατάστασης, οι Σύροι χριστιανοί στη χώρα, αλλά και στο εξωτερικό, θέτουν ερωτήματα σχετικά με τη στάση των εκκλησιαστικών ηγετών τους κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Μπασάρ αλ Άσαντ. Όταν ξέσπασαν οι διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος την άνοιξη του 2011, οι χριστιανοί διαδήλωσαν για πολιτικά δικαιώματα από κοινού με μουσουλμάνους συμπατριώτες τους. Πολλοί από αυτούς έχασαν τη ζωή τους, φυλακίστηκαν ή βασανίστηκαν από το καθεστώς Άσαντ.

Υπήρχαν ιερείς ακτιβιστές, αλλά και συνεργάτες του καθεστώτος

Οι εκκλησιαστικοί ηγέτες, από την άλλη πλευρά, τάχθηκαν στην πλειονότητά τους στο πλευρό του καθεστώτος, στηρίζοντας το αφήγημα του Άσαντ, ο οποίος παρουσιαζόταν ως προστάτης της χριστιανικής μειονότητας. Φρόντισαν μάλιστα να διαδοθεί στο εξωτερικό αυτή η προπαγάνδα.



Η Χιντ Καμπαουάτ, το μοναδικό χριστιανικό μέλος στην επιτροπή προετοιμασίας της αποκαλούμενης Διάσκεψης Διαλόγου για τη μετάβαση στη Συρία δηλώνει στην DW: «Υπήρχαν ιερείς ακτιβιστές της αντιπολίτευσης. Υπήρχαν όμως και εκείνοι που έδιναν πληροφορίες στις μυστικές υπηρεσίες και είναι υπεύθυνοι για τον θάνατο πολλών ανθρώπων. Αυτοί πρέπει να λογοδοτήσουν, όπως και όλοι οι άλλοι Σύροι που κατηγορούνται για εγκλήματα κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Μπασάρ αλ Άσαντ.



Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.