Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα, πραγματοποιώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την εκεχειρία, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου γύρου διαραγματεύσεων ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Κίεβο, στο Ριάντ.

Ο Λευκός Οίκος αναφέρει ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία συμφώνησαν να διασφαλίσουν την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων και να σταματήσουν τις στρατιωτικές επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα.

Ακολουθεί αναλυτικά η δήλωση του Λευκού Οίκου σχετικά με τις συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στο Ριάντ:

-Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία συμφώνησαν να διασφαλίσουν την ασφαλή ναυσιπλοΐα, να εξαλείψουν τη χρήση βίας και να αποτρέψουν τη χρήση εμπορικών σκαφών για στρατιωτικούς σκοπούς στη Μαύρη Θάλασσα

-Οι δύο χώρες παραμένουν δεσμευμένες να βοηθήσουν στην ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, την απελευθέρωση αμάχων κρατουμένων και την επιστροφή των παιδιών της Ουκρανίας που μεταφέρθηκαν βίαια.

-Το Κίεβο και η Ουάσιγκτον συμφώνησαν να αναπτύξουν μέτρα για την εφαρμογή απαγόρευσης των χτυπημάτων κατά των ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Ρωσία και την Ουκρανία

-Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία θα συνεχίσουν να εργάζονται για μια «διαρκή και διαρκή ειρήνη» και καλωσορίζουν τρίτες χώρες για να υποστηρίξουν την εφαρμογή των θαλάσσιων και ενεργειακών συμφωνιών.

Στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου προστίθεται:

-Οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν στην αποκατάσταση της πρόσβασης της Ρωσίας σε εξαγωγικά αγροτικά προϊόντα και προϊόντα λιπασμάτων και θα ενισχύσουν την πρόσβαση στα λιμάνια.

Προσθέτει, δε, ότι οι ΗΠΑ επανέλαβαν και στις δύο πλευρές του πολέμου ότι η ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει και θα συνεχίσουν να διευκολύνουν τις διαπραγματεύσεις.

Κίεβο: Διατηρούμε το δικαίωμα της αυτοάμυνας

Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε τη συμφωνία που ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, τονίζοντας ωστόσο ότι «η μετακίνηση ρωσικών πολεμικών πλοίων εκτός του ανατολικού τμήματος της Μαύρης Θάλασσας θα αντιμετωπίζεται ως παραβίαση της συμφωνίας και απειλή για την εθνική ασφάλεια της Ουκρανίας».

«Σε αυτή την περίπτωση η Ουκρανία θα διατηρήσει το δικαίωμα αυτοάμυνας», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας στο X.

Το υπουργείο Άμυνας προσθέτει ότι θα χρειαστούν «πρόσθετες τεχνικές διαβουλεύσεις» για την «αποτελεσματική εφαρμογή» των συμφωνηθέντων.

