Πώς έμαθε ο Γιον Φόσε ότι κέρδισε το Νόμπελ Λογοτεχνίας

Στον πολυγραφότατο και πολυβραβευμένο Νορβηγό συγγραφέα Γιον Φόσε (Jon Fosse) - «για τα καινοτόμα θεατρικά του έργα και την πεζογραφία που δίνουν φωνή στο ανείπωτο» - απονεμήθηκε σήμερα το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2023, σύμφωνα με ανακοίνωση της Σουηδικής Ακαδημίας.

Όταν χτύπησε το τηλέφωνό του για να του ανακοινώσουν τα νέα, ο συγγραφέας οδηγούσε στην εξοχή.

The 2023 #NobelPrize in Literature is awarded to the Norwegian author Jon Fosse “for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.” pic.twitter.com/dhJgGUawMl