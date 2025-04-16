Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα χαρακτήρισε την πρόσκληση της Ουκρανίας στους Ευρωπαίους ηγέτες ως «θέατρο του παραλόγου».

Η κυβέρνηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει προσκαλέσει κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους στις 9 Μαΐου στο Κίεβο, σε επίδειξη διπλωματικής ισχύος ανήμερα της ετήσιας στρατιωτικής παρέλασης του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα για τη νίκη της ΕΣΣΔ στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η απόφαση του Κιέβου έχει εκνευρίσει τη Μόσχα.

«Το θέατρο του παραλόγου... Για περισσότερο από μια δεκαετία τώρα, αυτές οι δύο λέξεις χαρακτηρίζουν τα περισσότερα από τα γεγονότα, τα βήματα και τις δηλώσεις που ακούμε και βλέπουμε από τη λεγόμενη 'συλλογική Δύση' και όλους όσοι εκφράζουν αφοσίωση σε αυτήν», είπε η διπλωμάτης στο Sputnik κληθείσα να σχολιάσει την πρόσκληση της Ουκρανίας.

Η πρόσκληση γίνεται πάνω από τρία χρόνια αφότου ο Πούτιν ξεκίνησε την εισβολή στην Ουκρανία, και καθώς ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να μεσολαβήσει για κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο χωρών.

Πηγή: skai.gr

