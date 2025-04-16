«Γραμμή ζωής» της Βόρειας Κορέας προς τη Ρωσία. Η Βόρεια Κορέα προμήθευσε τη Ρωσία με τέσσερα έως έξι εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού τους τελευταίους 20 μήνες, τα οποία χρησιμοποιούνται ενεργά στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Έρευνα του Reuters επιβεβαίωσε ότι οι παραδόσεις πραγματοποιούνταν σε μεγάλη και συστηματική κλίμακα -μέσω θαλάσσιων και σιδηροδρομικών διαδρομών- ενισχύοντας σημαντικά τις στρατιωτικές δυνατότητες του ρωσικού στρατού.

Πρόκειται για έρευνα του Reuters σε συνεργασία με το βρετανικό κέντρο ανάλυσης Open Source Center (OSC)

Οι αναλυτές του OSC παρακολούθησαν 64 ταξίδια στο λιμάνι Ράτζιν της Βόρειας Κορέας που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Σεπτεμβρίου 2023 και Μαρτίου 2025 από τέσσερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με ρωσική σημαία – Angara, Maria, Maia-1 και Lady R – στα ρωσικά λιμάνια Βοστότσνι και Ντουνέι. Σε αυτά τα ταξίδια παραδόθηκαν σχεδόν 16.000 κοντέινερ με βορειοκορεατικές οβίδες και άλλα πυρομαχικά, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σιδηροδρομικώς σε αποθήκες κοντά στα ουκρανικά σύνορα.

«Δεν είναι δυνατό να επαληθεύσουμε τα πυρομαχικά μέσα σε κάθε εμπορευματοκιβώτιο, αλλά το OSC εκτίμησε αυτό που αποκάλεσε συντηρητικό εύρος 4-6 εκατομμυρίων βολών πυροβολικού, με βάση την εκτίμηση της Ουκρανίας και τα πιθανά πρότυπα συσκευασίας».

Εκτός από τις οβίδες πυροβολικού, η Βόρεια Κορέα μετέφερε επίσης στη Ρωσία συστήματα πυραύλων πολλαπλής εκτόξευσης, αυτοκινούμενες μονάδες πυροβολικού και βαλλιστικούς πυραύλους.

Η Βόρεια Κορέα έχει γίνει μια από τις βασικές πηγές πυρομαχικών για τον ρωσικό στρατό. Η κλίμακα και ο συστηματικός χαρακτήρας αυτών των προμηθειών αναδεικνύουν ένα νέο επίπεδο στρατιωτικής και πολιτικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών που έχουν δεχθεί κυρώσεις.

Σύμφωνα με το Reuters, η συντριπτική πλειονότητα των οβίδων που χρησιμοποιήθηκαν από ορισμένες ρωσικές μονάδες τον περασμένο χρόνο προέρχονταν από τη Βόρεια Κορέα.

Σε καθημερινές αναφορές από μονάδες ρωσικού πυροβολικού που αναλύονται από το Reuters, έως και το 100% των πυρομαχικών που χρησιμοποιήθηκαν ορισμένες ημέρες ήταν βορειοκορεατικής προέλευσης. Σε άλλες περιπτώσεις, το ποσοστό αυτό έφτασε το 75%.

«Το περασμένο καλοκαίρι, μια μονάδα στο νοτιοανατολικό μέτωπο της Ζαπορίζια ανέφερε ότι σχεδόν το 50% των βλημάτων που εκτοξεύτηκαν από τα οβιδοβόλα D-20 ήταν βορειοκορεατικά βλήματα των 152 mm, ενώ το 100% των ρουκετών των 122 mm ήταν βορειοκορεατικές».

Η Αμυντική Υπηρεσία Πληροφοριών της Ουκρανίας ανέφερε ότι η Βόρεια Κορέα προμήθευσε στη Ρωσία με πάνω από τέσσερα εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού από τα μέσα του 2023, συμπεριλαμβανομένων διαμετρημάτων 122 mm και 152 mm, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του οπλισμού των ρωσικών μονάδων πυροβολικού.

«Η συμβολή της Βόρειας Κορέας ήταν στρατηγικά ζωτικής σημασίας. Χωρίς την υποστήριξη του προέδρου Κιμ Γιονγκ Ουν, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα ήταν πραγματικά σε θέση να συνεχίσει τον πόλεμό του στην Ουκρανία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χιου Γκρίφιθς, πρώην συντονιστής της ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για τις κυρώσεις στη Βόρεια Κορέα.

Είτε έτσι είτε αλλιώς, οι παραδόσεις της Βόρειας Κορέας θα ήταν μια σημαντική προσθήκη στη ρωσική παραγωγή, η οποία υπολογίζεται από Ουκρανούς και δυτικούς αξιωματούχους σε 2-2,3 εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού το 2024.

Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων στην Ευρώπη, Κρίστοφερ Καβόλι, είπε στους Αμερικανούς νομοθέτες στις 3 Απριλίου ότι ανέμενε πως η ετήσια παραγωγή της Ρωσίας θα ήταν 3 εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού, χωρίς να διευκρινίσει πότε θα μπορούσε να συμβεί αυτό.

