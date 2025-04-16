«Η Γάζα έχει μετατραπεί σε ομαδικό τάφο για τους Παλαιστίνιους και εκείνους που τους συνδράμουν» έπειτα από τις πολεμικές επιχειρήσεις και τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ, καταγγέλλει η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

«Παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο την καταστροφή και την αναγκαστική μετακίνηση ολόκληρου του πληθυσμού στη Γάζα», δηλώνει η Αμάντα Μπατσερόλε, συντονίστρια εκτάκτων καταστάσεων της οργάνωσης στη Γάζα προσθέτοντας ότι η ανθρωπιστική συνδρομή παρεμποδίζεται από τις συνθήκες ανασφάλειας και τις δραματικές ελλείψεις.

Η σειρά των αιματηρών επιθέσεων των ισραηλινών δυνάμεων μαρτυρά «την κατάφωρη περιφρόνηση της ασφάλειας των εργαζομένων στις ανθρωπιστικές και ιατρικές επιχειρήσεις στη Γάζα», καταγγέλλει η οργάνωση, 11 συνεργάτες της οποίας έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου στο παλαιστινιακό θύλακα.

«Καλούμε τις ισραηλινές αρχές να άρουν αμέσως την απάνθρωπη και φονική πολιορκία στη Γάζα, να προστατεύσουν τις ζωές των Παλαιστινίων καθώς και τις ζωές του ανθρωπιστικού και ιατρικού προσωπικού και να ενεργήσουν μαζί με όλες τις πλευρές για την αναβίωση και διατήρηση της εκεχειρίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση της οργάνωσης.

Το Ισραήλ εμποδίζει την είσοδο κάθε είδους ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα και σύμφωνα με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, τα αποθέματα τροφίμων, καυσίμων και φαρμάκων έχουν εξαντληθεί.

Η οργάνωση αναφέρεται συγκεκριμένα στην έλλειψη παυσίπονων και φαρμάκων για τις χρόνιες παθήσεις, αντιβιοτικών και στοιχειώδους χειρουργικού εξοπλισμού.

Χωρίς τροφοδοσία σε καύσιμα, τα νοσοκομεία που παράγουν την ηλεκτρική ενέργεια που τους επιτρέπει να λειτουργούν με γεννήτριες δεν θα είναι σε θέση να χειρουργούν και να διατηρούν στη ζωή τους ανθρώπους που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Δεν πρόκειται για ανθρωπιστική καταστροφή, αλλά για πολιτική επιλογή και σκοπούμενη επίθεση κατά ενός λαού η οποία διαπράττεται σε συνθήκες απόλυτης ατιμωρησίας», καταγγέλλει η Αμάντα Μπατσερόλε.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί περιορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.

«Οι ομάδες μας έπρεπε να αρχίσουν να λειτουργούν το παιδιατρικό τμήμα, αλλά αναγκάσθηκαν να φύγουν από το νοσοκομείο εκστρατείας που είχε στηθεί δίπλα στο νοσοκομείο. Οι κινητές κλινικές των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στον βόρειο τομέα της Λωρίδας της Γάζας σταμάτησαν να λειτουργούν και στον νότο οι ομάδες δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν στην κλινική Αλ-Σαμπούρα στη Ράφα», καταγγέλλει η οργάνωση.

Έτσι, από τις 18 Μαρτίου και την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, η οργάνωση δεν έχει μπορέσει να επιστρέψει στο ινδονησιακό νοσοκομείο στον βόρειο τομέα της Λωρίδας της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

